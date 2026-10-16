Posti extra in Champions: l'Inghilterra balza al primo posto, Italia indietro

La seconda giornata delle coppe europee si è chiusa con risultati positivi per le squadre italiane impegnate in Europa e Conference League. Dopo il record negativo delle italiane in Champions, il Milan ha battuto il Salisburgo per 4-0 in trasferta, mentre la Juventus ha conquistato una vittoria in rimonta per 2-1 sul campo del Celta Vigo. A completare la giornata positiva è arrivato il successo dell’Atalanta, che ha superato il Pafos per 3-1 nella prima giornata di Conference League.

Con le sfide di questa settimana è così proseguita la corsa ai posti extra nella Champions League, questa volta per l’edizione 2027/28, tramite il ranking stagionale UEFA che premierà le nazioni che faranno più punti con le proprie squadre nelle tre competizioni internazionali: Champions, Europa League e Conference. Un’ipotesi da non sottovalutare, considerando che negli ultimi anni la corsa alla Champions League in Serie A è stata particolarmente serrata.