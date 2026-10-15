Il record negativo delle italiane in Champions: mai quattro sconfitte nello stesso turno

Una due giorni di Champions League da dimenticare per le squadre italiane. Como, Inter, Napoli e Roma non sono riuscite nella seconda giornata della League Phase della competizione più importante a livello europeo a conquistare un singolo punto incassando ben quattro sconfitte. Un record negativo storico per la Serie A che prima non aveva mai visto tutte le sue protagoniste in Champions uscire sconfitte nello stesso turno della competizione.
Sconfitte che fanno rimanere immobile le quattro squadre nella classifica unica, con l’ormai unico obiettivo rimasto di centrare i playoff entrando nelle prime 24 piazzate, ma che comporta già un importante deficit da recuperare nel consueto ranking stagionale che regala alle due nazioni migliori un posto extra nella Champions League 2027/28.
Tutte e quattro le sconfitte sono arrivate con diversi gol subiti dalle squadre italiane, dai quattro incassati da Inter e Roma (i giallorossi sono andati molto vicini al successo in casa contro il Real Madrid) ai tre messi a referto da Villarreal e Feyenoord contro Napoli e Como. Gli esordienti di Fabregas sono però l’unica squadra che abbia portato a casa una vittoria in queste due giornate – grazie a un rotondo 4-1 in casa contro il Lipsia – mentre le altre sono ancora a secco di vittorie. Inoltre, Inter e Napoli sono ferme a zero punti con due sconfitte consecutive.
«Impensabile non poter competere al più alto livello – il commento di ieri del ministro dello Sport Andrea Abodi, arrivato dopo le sconfitte di Inter e Napoli di martedì –. C’è una competitività molto spinta ed evidentemente, al di là del nostro livello, c’è quello degli altri che cresce. Noi non arretriamo, ma gli altri vanno più velocemente di noi»
Il ministro ha poi aggiunto: «Mi auguro che i nostri club facciano un’analisi per capire le ragioni di questo, perché è evidente che per noi la nazionale è l’elemento principale ed è un indicatore del movimento non secondario. Ringraziamo infatti Mancini per quello che sta provando a ricostruire. Ma giornate come quelle di ieri (martedì, ndr) sono critiche nel senso che devono far crescere, è impensabile che non possiamo competere al più alto livello con i nostri club».
Ora il calendario della Champions League, che scenderà in campo già settimana prossima, propone i seguenti impegni per le italiane:
- Napoli-Bodo Glimt
- Roma-Bratislava
- Como-Manchester United
- Inter-Shakhtar
Sulla carta, per quanto può contare, e guardando la classifica, complice il momento tutt’altro che favorevole dello United sia in campionato che in coppa – rimanendo una big storica del calcio europeo e con calciatori di livello mondiale – l’impegno più ostico ce lo ha il Napoli di Allegri che ospiterà i norvegesi del Bodo che nell’ultima giornata hanno battuto, sfruttando al massimo il fattore casalingo, il Borussia Dortmund. Impegno agevole per la Roma, mentre l’Inter ha disposizione ancora una volta San Siro per raccogliere i primi punti della sua campagna europea contro gli ucraini dello Shakhtar che fin qui hanno raccolto una vittoria e un pareggio.