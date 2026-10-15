Il record negativo delle italiane in Champions: mai quattro sconfitte nello stesso turno

Tutte e quattro le sconfitte sono arrivate con diversi gol subiti dalle squadre italiane, dai quattro incassati da Inter e Roma (i giallorossi sono andati molto vicini al successo in casa contro il Real Madrid) ai tre messi a referto da Villarreal e Feyenoord contro Napoli e Como. Gli esordienti di Fabregas sono però l’unica squadra che abbia portato a casa una vittoria in queste due giornate – grazie a un rotondo 4-1 in casa contro il Lipsia – mentre le altre sono ancora a secco di vittorie. Inoltre, Inter e Napoli sono ferme a zero punti con due sconfitte consecutive.

«Impensabile non poter competere al più alto livello – il commento di ieri del ministro dello Sport Andrea Abodi, arrivato dopo le sconfitte di Inter e Napoli di martedì –. C’è una competitività molto spinta ed evidentemente, al di là del nostro livello, c’è quello degli altri che cresce. Noi non arretriamo, ma gli altri vanno più velocemente di noi»

Il ministro ha poi aggiunto: «Mi auguro che i nostri club facciano un’analisi per capire le ragioni di questo, perché è evidente che per noi la nazionale è l’elemento principale ed è un indicatore del movimento non secondario. Ringraziamo infatti Mancini per quello che sta provando a ricostruire. Ma giornate come quelle di ieri (martedì, ndr) sono critiche nel senso che devono far crescere, è impensabile che non possiamo competere al più alto livello con i nostri club».