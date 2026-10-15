Inter, infortunio per Lautaro Martinez: risentimento ai flessori per l'argentino

Problemi fisici per Lautaro Martinez. L’attaccante e capitano dell’Inter si è sottoposto nella giornata di oggi a una serie di esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.
A comunicarlo è stata la stessa società nerazzurra attraverso una nota ufficiale, nella quale ha fatto il punto sulle condizioni del calciatore argentino. «Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra», si legge nel comunicato del club.
La notizia arriva a due giorni dalla sconfitta casalinga per 4-3 contro il Club Brugge, nella seconda giornata della fase campionato della Champions League. Una sfida nella quale Lautaro era stato protagonista con una doppietta, risultata però insufficiente per evitare il secondo ko europeo consecutivo alla formazione allenata da Cristian Chivu, dopo quello contro il Real Madrid.
L’infortunio rappresenta dunque un’ulteriore complicazione per i nerazzurri, chiamati a rialzarsi dopo un avvio difficile in Champions League e a gestire le condizioni del proprio capitano in vista dei prossimi impegni tra campionato ed Europa. L’Inter non ha fornito indicazioni precise sui tempi di recupero dell’attaccante argentino, che dipenderanno dall’evoluzione del problema muscolare. La sua disponibilità per le prossime partite rimane quindi da valutare anche se l’argentino salterà chiaramente la prossima trasferta di Bologna.