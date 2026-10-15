Inter, infortunio per Lautaro Martinez: risentimento ai flessori per l'argentino

Problemi fisici per Lautaro Martinez. L’attaccante e capitano dell’Inter si è sottoposto nella giornata di oggi a una serie di esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.

A comunicarlo è stata la stessa società nerazzurra attraverso una nota ufficiale, nella quale ha fatto il punto sulle condizioni del calciatore argentino. «Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra», si legge nel comunicato del club.