La nuova frontiera della Premier: i calciatori diventano garanzia per i prestiti

Come riporta il Financial Times, le discussioni tra club inglesi e operatori finanziari si stanno intensificando attorno al cosiddetto squad-value financing, una forma di finanziamento nella quale l’importo del prestito viene determinato in funzione del valore complessivo della rosa. In alcuni casi, la garanzia per il creditore non è costituita direttamente dai cartellini dei giocatori, ma dai potenziali incassi derivanti da future cessioni sul mercato .

Il valore delle rose come garanzia per ottenere finanziamenti . È questa la nuova frontiera del credito nel calcio inglese, dove diversi fondi di private credit stanno cercando di introdurre strumenti finanziari che consentano alle società di ottenere prestiti sulla base del valore dei calciatori sotto contratto. Un modello già utilizzato in alcuni campionati europei, che potrebbe ora trovare maggiore diffusione anche in Premier League .

Il meccanismo presenta una differenza significativa rispetto alle operazioni già diffuse nel calcio, attraverso le quali i club anticipano i crediti relativi a trasferimenti già conclusi. Nel nuovo modello, infatti, il finanziamento può essere concesso anche sulla base di ricavi futuri e ancora ipotetici, legati a calciatori che la società non ha necessariamente intenzione di vendere. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano britannico, il creditore non avrebbe il potere di imporre direttamente la cessione di un giocatore.

Tuttavia, qualora il club decidesse di procedere con un trasferimento, il finanziatore potrebbe avere un diritto prioritario su una parte degli incassi futuri. Una struttura che offre liquidità immediata alle società, ma che può vincolare una quota delle risorse generate dalle successive operazioni di mercato. Tra gli operatori attivi in questo settore figurano Tifosy e Fasanara, che negli ultimi anni hanno contribuito a sviluppare questo modello in Europa, concedendo finanziamenti per importi pari a circa un quarto del valore delle rose.

Strumenti analoghi sarebbero già stati utilizzati da società in Spagna, Portogallo, Italia, Francia e Belgio. Anche 23 Capital, società londinese specializzata nella finanza sportiva e le cui attività erano state interrotte durante la pandemia, sarebbe tornata operativa puntando proprio sui finanziamenti legati al valore delle rose.