Il Real pesca dalla Superlega: Florentino Perez assume il CEO di A22 Bernd Reichart

Il Real Madrid pesca direttamente dal progetto Superlega per rafforzare la propria struttura dirigenziale. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il club presieduto da Florentino Perez ha scelto Bernd Reichart, amministratore delegato di A22 Sports Management (società promotrice della Superlega) per affidargli la responsabilità dell’area commerciale. Una nomina che arriva dopo lo storico accordo raggiunto nel febbraio scorso tra il Real Madrid, la UEFA e la European Football Clubs (EFC), che ha segnato la riconciliazione tra le parti dopo anni di scontri sul futuro delle competizioni europee. Il dirigente tedesco andrà a ricoprire una posizione rimasta vacante da tempo nell’organigramma dei Blancos, assumendo la supervisione di alcuni dei principali settori commerciali del club. Tra questi figurano la gestione del Santiago Bernabeu, le sponsorizzazioni e il merchandising, attività sempre più strategiche per la crescita dei ricavi della società madrilena. Reichart risponderà direttamente a José Ángel Sánchez, direttore generale e figura centrale nella gestione del Real Madrid.

Si tratta di un ingresso particolarmente significativo, considerando il ruolo ricoperto dal manager tedesco negli ultimi anni. Reichart è diventato CEO di A22 nell’ottobre 2022, assumendo la guida della società incaricata di sviluppare e promuovere il progetto Superlega. Prima di questa esperienza aveva maturato una lunga carriera nel settore dei media e dell’intrattenimento, ricoprendo tra gli altri incarichi quello di CEO del gruppo televisivo RTL Deutschland e lavorando per Atresmedia in Spagna. La nomina si inserisce soprattutto in un contesto profondamente cambiato rispetto agli anni dello scontro tra il Real Madrid e le istituzioni calcistiche europee. L’11 febbraio 2026, UEFA, Real Madrid ed European Football Clubs hanno annunciato ufficialmente il raggiungimento di un accordo di principio, frutto di mesi di discussioni, per mettere fine alle tensioni legate al progetto Superlega. L’intesa, comunicata con una nota congiunta dalle tre organizzazioni, si fonda sul rispetto del merito sportivo, sulla sostenibilità economica di lungo periodo dei club e sul miglioramento dell’esperienza dei tifosi attraverso la tecnologia. L’accordo prevede inoltre la risoluzione delle controversie legali legate alla Superlega, una volta che i principi concordati saranno pienamente attuati. Un passaggio che ha di fatto sancito la pace tra Florentino Perez, il presidente UEFA Aleksander Ceferin e il numero uno dell’EFC Nasser Al-Khelaifi, dopo una battaglia iniziata nel 2021 con il lancio della Superlega e proseguita negli anni successivi anche nelle aule dei tribunali. Una riconciliazione che rappresenta un passo decisivo verso il superamento del progetto di una competizione alternativa alla Champions League. In questo quadro si inserisce anche il ritorno del Real Madrid nella European Football Clubs, l’associazione precedentemente conosciuta come ECA, dalla quale il club spagnolo era rimasto fuori proprio a causa dello scontro sulla Superlega. Il rientro dei Blancos, annunciato come prossimo anche dal presidente Al-Khelaifi durante l’assemblea generale dell’EFC di fine settembre, rappresenta un ulteriore segnale della normalizzazione dei rapporti tra il Real Madrid e le istituzioni calcistiche continentali.