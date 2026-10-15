Sala su San Siro: «Confermo i 70 milioni per il quartiere. Il Consiglio ci dica dove destinarli»

«L’invito al Consiglio Comunale è lavorate e diteci dove ritenete che sia giusto mettere quei fondi», ha commentato il primo cittadino del capoluogo lombardo parlando di San Siro, per cui si attende la presentazione a fine mese del progetto definitivo da parte di Inter e Milan.

Il quartiere San Siro grazie al progetto di urbanizzazione – fra nuovo stadio e opere collegate – firmato da Inter e Milan , avrà a disposizione oltre 70 milioni di euro . A confermarlo è direttamente il sindaco di Milano Giuseppe Sala a a margine del forum della Rigenerazione urbana.

«Noi rispetteremo totalmente quello che è stato approvato dal Consiglio Comunale e anzi, credo che quello che il Consiglio possa e forse debba cominciare a fare già in questo mandato è lavorare sulla destinazione. Io l’ho detto con grande chiarezza quando mi hanno presentato il progetto di San Siro: decidete voi, date le linee guida, in maniera tale che poi vengono rispettate», ha concluso Sala.

Secondo quanto stimato da Inter e Milan l’intero progetto San Siro – costruzione stadio, abbattimento attuale impianto e opere nelle aree limitrofe – avrà un costo totale di 2,3 miliardi di euro, comprendendo componenti molto differenti tra loro: si va dall’acquisto dell’area alla costruzione del nuovo impianto, passando per il comparto immobiliare, le opere di urbanizzazione, gli interventi sulla viabilità, gli oneri finanziari, le bonifiche e gli altri costi accessori.