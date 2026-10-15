Accordo tra il Bayern e Kane per il rinnovo: maxi stipendio fino al 2029

Con la doppietta nel pareggio in casa dei norvegesi del Viking, Harry Kane ha raggiunto quota otto reti in nove partite giocate in stagione. Guardando il dato complessivo dal suo arrivo al Bayern Monaco nell’estate 2023, l’attaccante inglese ha siglato ben 154 gol in 156 presenze, di cui 101 in 99 match di Bundesliga. Numeri che gli sono valsi due Scarpe d’Oro (2023/24 e 2025/26) il rinnovo di contratto con i bavaresi fino al 2029.

Classe 1993, Kane è approdato al Bayern con il compito di non far rimpiangere un altro goleador come Robert Lewandowski. Missione ampliamente riuscita e pronto riconoscimento da parte del club campione di Germania. Ma quanto guadagnerà Kane con il rinnovo di contratto che è pronto per essere ufficializzato?