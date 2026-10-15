La Procura Generale della Corte d’Appello di Roma ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza dello scorso maggio in cui sono stati assolti, dall’accusa di tentata estorsione, tutti gli imputati nel processo alla scalata della Lazio. Tra questi anche Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto 2019 nel parco degli Acquedotti e per il quale oggi i giudici hanno dichiarato il non doversi procedere. Le accuse riguardavano il reato di tentata estorsione. Tra gli imputati ci sono anche alcuni ex esponenti degli Irriducibili, il gruppo ultras che per anni ha guidato la curva biancoceleste.

I giudici avevano assolto tutti dichiarando «perché il fatto non sussiste». Tra gli assolti figurano Yuri Alviti, Fabrizio Toffolo, Paolo Arcivieri, Guidocarlo Di Cosimo, Giuseppe Bellantonio e Fabrizio Di Marziantonio. In primo grado, nel gennaio 2015 erano state comminate condanne da 4 anni e 2 mesi a 2 anni e due mesi. Nei confronti di Di Cosimo è stato dichiarato inoltre il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per uno dei capi d’accusa.