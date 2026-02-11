«Questo accordo di principi servirà inoltre a risolvere le loro controversie legali relative alla Superlega europea, una volta che tali principi saranno eseguiti e attuati», conclude il comunicato.

«Dopo mesi di discussioni condotte nel migliore interesse del calcio europeo, la UEFA, i Club Calcistici Europei (EFC) e il Real Madrid CF annunciano di aver raggiunto un accordo di principi per il benessere del calcio europeo per club, nel rispetto del principio del merito sportivo, con particolare attenzione alla sostenibilità a lungo termine dei club e al miglioramento dell’esperienza dei tifosi attraverso l’uso della tecnologia», si legge nella nota.

Il Real Madrid e l’UEFA depongono le armi nello scontro sulla Superlega: lo hanno annunciato oggi, in un comunicato congiunto insieme anche all’EFC, l’associazione dei club europei una volta chiamata ECA.

Non solo il Real Madrid: secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, anche A22 rientra nell’accordo ufficializzato oggi con la UEFA e l’EFC. Lo scorso novembre, A22 da un lato aveva presentato una richiesta formale di riconoscimento del proprio torneo (in una lettera inviata alla Federcalcio continentale venerdì 21 novembre), dall’altro aveva avviato un’azione per il risarcimento dei danni che ritiene di aver subito negli ultimi anni a causa delle norme considerate non conformi al diritto europeo.

Il Real Madrid, invece, si era mosso per chiedere 4,5 miliardi di euro di danni alla UEFA e alla FIFA: «Nessuno può sanzionarci per lavorare al nostro futuro. La forza delle sentenze ci permette di chiedere alla UEFA i danni che ci hanno causato. Abbiamo riaperto il procedimento contro la UEFA: vogliamo essere indennizzati e vogliamo organizzare la competizione in futuro. Non siamo arrivati fin qui per vincere una sentenza, ma per metterla in pratica», aveva detto Florentino Perez nell’ultima assemblea dei soci dei blancos. Fino al passo indietro annunciato oggi, con l’accordo con la UEFA e la EFC.