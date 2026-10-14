Il piano di Infantino: un finanziamento aggiuntivo da oltre 13 milioni alle federazioni affiliate

La questione arriverà sul tavolo del Consiglio FIFA giovedì 15 ottobre , dove verrà discusso il piano, anche in seguito alle richieste dai vertici di UEFA e CONCACAF da parte di Aleksander Ceferin e Victor Montagliani . I due dirigenti avevano in precedenza chiesto maggiori risorse finanziarie per le 211 federazioni affiliate, grazie all’utilizzo di parte delle riserve dell’organizzazione.

Il documento stabilisce anche come dovranno essere utilizzati i 25 milioni di dollari destinati a ciascuna federazione. 10 milioni di dollari (8,9 milioni di euro) saranno riservati ai costi operativi , altri 10 milioni a progetti specifici , mentre 5 milioni di dollari (circa 4,46 milioni di euro) saranno destinati al calcio femminile e giovanile.

Il piano prevede una distribuzione complessiva di oltre 3,5 miliardi di dollari (circa 3,13 miliardi di euro) . Le riserve della FIFA potrebbero superare i 6 miliardi di dollari (5,36 miliardi di euro) grazie agli importanti ricavi attesi dal Mondiale 2026 , organizzato da Stati Uniti, Messico e Canada. Nonostante i nuovi finanziamenti, l’obiettivo è mantenere le riserve a un livello minimo di 1,7 miliardi di dollari (circa 1,52 miliardi di euro) .

Le polemiche sulla vendita dei ricavi dei Mondiali

La situazione si inserisce in un contesto delicato per Infantino, che va ormai avanti da mesi. Le richieste da UEFA e Concacaf arrivano dopo lo scontro sul progetto FIFA Forward Enterprise, il piano poi abbandonato che prevedeva l’ingresso di investitori privati nelle attività commerciali legate ai principali diritti FIFA. Gli oppositori ritengono quindi che non fosse necessario cercare ulteriori investitori attraverso la vendita delle quote del Mondiale. Le riserve della FIFA sono infatti abbastanza per garantire stabilità economica alle 211 federazioni.

La proposta arriva mentre Infantino cerca di ottenere sostegno in vista della sua rielezione. Il presidente ha tuttavia ottenuto diverse opposizioni da UEFA e Concacaf, ma rimane attualmente in pole per la candidatura. Infantino ha già annunciato che si presenterà per un nuovo mandato al 77° Congresso FIFA, in programma il 18 marzo 2027 a Rabat, in Marocco. La scadenza per presentare le candidature alla presidenza è fissata al 18 novembre.

Finora solo l’ex giocatore Ramon Vega ha dichiarato la sua intenzione di candidarsi contro il Infantino. Per potersi ufficialmente candidare per le elezioni FIFA, è necessario l’appoggio di almeno cinque federazioni affiliate alla FIFA. Inoltre l’organo di governo del calcio europeo avrebbe contattato Michele Kang, proprietaria del Lione, e Lise Klaveness, a capo della Federazione calcistica norvegese.