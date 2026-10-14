L'Arsenal pronto a tagliare 60 posti di lavoro per ridurre i costi

L’Arsenal si prepara a tagliare 60 posti di lavoro nonostante la vittoria della Premier League e i ricavi da record pari a 772,7 milioni di sterline (circa 903 milioni di euro guardando il cambio euro-sterlina al 30 giugno 2025). Un dato che crescerà sicuramente nel 2025/26, considerando il raggiungimento della finale di Champions League. A riportarlo è il New York Times – The Athletic, secondo cui il club londinese ha già informato i dipendenti della riduzione del personale. Non sono ancora state rese pubbliche le aree coinvolte, è infatti ancora in corso una fase di consultazione e la decisone non è definitiva. Tra i settori che non dovrebbero essere coinvolti ci sono lo staff tecnico, i gruppi di supporto alle prestazioni delle squadre maschile e femminile, il settore giovanile, le attività dedicate alla comunità, la Arsenal Foundation, il personale di sicurezza e i dipendenti che lavorano esclusivamente per la squadra femminile.

La decisione arriva in un momento positivo per il club. Non sono arrivati semplicemente risultati positivi sul campo, ma anche fuori dal campo. Complessivamente, l’Arsenal nella stagione 2024/25 ha registrato ricavi per 903 milioni di euro, rispetto ai 788 milioni di euro del 2023/24, con un aumento di circa il 14,5%. In particolare, la voce maggiore è rappresentata dai ricavi da diritti tv, pari a 318,9 milioni di euro con la spinta del nuovo format della UEFA Champions League mentre, i ricavi da matchday sono stati pari a 179,9 milioni di euro, con entrate invece dalla gestione dei calciatori per un totale di 95,5 milioni di euro. La crescita più importante riguarda i ricavi commerciali che sono aumentati a 307,6 milioni di euro. Tra gli accordi che hanno contribuito a questo risultato c’è quello con Sobha Realty, che nel febbraio 2024 ha acquisito i diritti sul nome del centro di allenamento dell’Arsenal. Anche il numero dei dipendenti è aumentato. Al 31 maggio 2025, il club contava 564 persone nelle aree commerciale e amministrativa, rispetto alle 513 dell’anno precedente. Un incremento era stato registrato anche tra gli addetti alla manutenzione dei campi e delle strutture, passati da 112 a 116. I dati mostrano dunque una crescita nel personale ma il taglio di 60 dipendenti potrebbe cambiare la tendenza.