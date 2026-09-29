La mossa di Infantino verso le elezioni FIFA: più soldi alle Federazioni

La questione arriverà sul tavolo del Consiglio FIFA il prossimo 15 ottobre . In una lettera inviata ai presidenti delle sei Confederazioni continentali, visionata dall’agenzia di stampa Reuters, Infantino ha chiarito che al momento non esiste ancora alcun impegno su una cifra precisa e che qualsiasi distribuzione supplementare dovrà superare verifiche finanziarie e ricevere le necessarie approvazioni formali.

Gianni Infantino apre alla possibilità di aumentare sensibilmente i fondi destinati alle Federazioni nazionali , mentre sullo sfondo si avvicinano le elezioni per la presidenza della FIFA . Il numero uno del calcio mondiale ha disposto una valutazione delle proposte avanzate da UEFA e CONCACAF, che chiedono di utilizzare parte delle riserve dell’organizzazione per distribuire nuove risorse alle 211 associazioni affiliate.

La proposta da cui parte il confronto è stata avanzata dal presidente UEFA Aleksander Ceferin e dal numero uno della CONCACAF Victor Montagliani. I due dirigenti hanno chiesto che ciascuna delle 211 Federazioni FIFA possa ricevere almeno 10 milioni di dollari nel ciclo 2027-2030, in aggiunta ai finanziamenti già previsti attraverso i programmi di sviluppo. Il conto complessivo supera così i 2,1 miliardi di dollari.

Una cifra particolarmente rilevante considerando che proprio le 211 Federazioni rappresentano il corpo elettorale chiamato a scegliere il presidente FIFA. Infantino ha già annunciato ufficialmente che si presenterà per un nuovo mandato al 77° Congresso FIFA, in programma il 18 marzo 2027 a Rabat, in Marocco. Ogni Federazione dispone di un voto.

Il dossier sui finanziamenti si inserisce inoltre in una fase delicata nei rapporti tra il vertice della FIFA e alcune delle principali Confederazioni. Ceferin e Montagliani, nella loro lettera del 18 settembre, hanno chiesto anche una revisione indipendente delle riserve FIFA, che secondo le loro stime potrebbero raggiungere circa 6 miliardi di dollari alla fine del 2026. A loro giudizio, il maxi-payout potrebbe essere sostenuto mantenendo comunque riserve superiori a 1,5 miliardi durante il ciclo successivo.

La richiesta arriva dopo lo scontro sul progetto FIFA Forward Enterprise, il piano poi abbandonato che prevedeva l’ingresso di investitori privati nelle attività commerciali legate ai principali diritti FIFA. Il progetto era stato ritirato a luglio dopo l’opposizione di diverse Confederazioni, tra cui UEFA, CONCACAF e AFC, che avevano contestato soprattutto le modalità decisionali e il livello di coinvolgimento degli organi di governo.

Proprio l’esistenza delle ingenti riserve della FIFA ha spinto UEFA e CONCACAF a chiedere perché fosse necessario ricorrere a capitali privati per aumentare gli investimenti nel calcio. Infantino ha respinto questa lettura, sostenendo che il progetto commerciale avrebbe consentito alla FIFA di generare risorse aggiuntive, oltre a quelle già distribuibili attraverso il patrimonio esistente.

Ora, però, il presidente FIFA si è detto disposto a sostenere «il più alto livello di finanziamento aggiuntivo che possa essere erogato responsabilmente», purché attraverso procedure trasparenti, verificabili e rispettose della governance dell’organizzazione.