La UEFA cerca il suo candidato per sfidare Infantino: sondate Kang e Klaveness

La UEFA e altri gruppi contrari a Gianni Infantino stanno cercando un possibile candidato per sfidarlo alla presidenza della FIFA. Secondo L’Equipe, l’organo di governo del calcio europeo avrebbe contattato Michele Kang, proprietaria del Lione, e Lise Klaveness, a capo della Federazione calcistica norvegese. La FIFA dalla sua formazione nel 1904 non ha mai avuto una presidente donna.

Le elezioni si svolgeranno a marzo a Rabat, in Marocco, in occasione del 77° Congresso FIFA. I candidati avranno tempo fino al 18 novembre per presentare la propria candidatura. Finora solo l’ex giocatore Ramon Vega ha dichiarato la sua intenzione di candidarsi contro il Infantino. Per potersi ufficialmente candidare per le elezioni FIFA, è necessario l’appoggio di almeno cinque federazioni affiliate alla FIFA. Proprio per questa ragione lo stesso Vega non ha mai corso per la presidenza, nonostante abbia già manifestato questa intenzione nel recente passato.