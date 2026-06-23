L’intesa consentirebbe a Kang di diventare l’ unica azionista di controllo del club , aprendo una nuova fase per la società francese dopo le difficoltà finanziarie degli ultimi mesi. L’operazione resta tuttavia subordinata al via libera della DNCG , l’organismo di controllo finanziario del calcio francese, che dovrà valutare le garanzie economiche presentate e confermare la permanenza amministrativa del Lione in Ligue 1.

L’ Olympique Lione si prepara a cambiare proprietà. Eagle Bidco, principale azionista del club francese e rappresentata dal curatore fallimentare Cork Gully, ha annunciato di avere raggiunto un accordo con l’imprenditrice americana Michele Kang per la cessione dell’87,8% delle azioni di Eagle Football Group SA , la holding che controlla l’OL. L’affare – come si legge in un comunicato – si è chiuso sulla base di un corrispettivo di 30 milioni di dollari (intorno ai 26 milioni di euro, al cambio attuale).

A supporto del nuovo assetto proprietario, i principali finanziatori dell’Olympique Lione hanno concesso linee di credito per i prossimi 18 mesi, la cui attivazione resta però legata al perfezionamento dell’operazione. Tra i soggetti coinvolti figurano Ares, Goldman Sachs, MUFG e MetLife, che il club ha ringraziato per il sostegno garantito durante il processo di ristrutturazione.

L’accordo prevede che Michele Kang assuma il controllo della quota detenuta da Eagle Bidco (che attualmente si trova in amministrazione) nella holding del club. L’imprenditrice statunitense si è inoltre impegnata personalmente a rimborsare il debito nei confronti dei principali creditori della società.

Il nodo DNCG e il futuro del club

Prima della chiusura definitiva dell’operazione sarà necessario il passaggio davanti alla DNCG. Michele Kang sarà ascoltata nei prossimi giorni dall’organo di vigilanza finanziaria francese nell’ambito dell’esame della proposta di acquisizione. Se arriverà l’approvazione, l’Olympique Lione uscirà dal perimetro di Eagle Football. La società a capo del club manterrà la denominazione OL Groupe e resterà quotata in Borsa.

Dal punto di vista gestionale non sono previsti cambiamenti immediati. Michele Kang continuerà a ricoprire il ruolo di presidente e Michael Gerlinger resterà direttore generale. La società ha inoltre precisato che l’Olympique Lione continuerà a essere gestito separatamente dall’OL Lyonnes, la formazione femminile.

«È con grande senso di responsabilità e immenso onore che oggi mi unisco a questo processo di acquisizione dell’Olympique Lyonnais, – ha dichiarato Kang. – I progressi compiuti nell’ultimo anno sono già stati eccezionali. Continueremo a impegnarci su tutti i fronti per riportare il nostro club al suo status di leader del calcio europeo, nonché di protagonista nell’area metropolitana di Lione».

Sulla stessa linea anche Gerlinger: «Siamo particolarmente grati a Michele per aver scelto di assumere la guida dell’Olympique Lyonnais. Il suo impegno ci incoraggia a proseguire con tutti i profondi cambiamenti che abbiamo avviato per rendere il nostro club ancora più forte».