La FIFA vuole cambiare le regole per i rigori dalla fase a eliminazione diretta dei Mondiali

In queste ultime settimane, infatti, i dirigenti della FIFA hanno avviato discussioni con l’ International Football Association Board (IFAB) , per introdurre alcune modifiche già in questo torneo nonostante sia già iniziato. Ovviamente, una decisione da parte dell’unico organo in grado di cambiare le regole del calcio dovrà essere presa prima dell’inizio della fase a eliminazione diretta, che vede in programma la prima partita per domenica 28 giugno .

In vista delle partite a eliminazione diretta , che per la prima volta nella storia dei Mondiali inizieranno dai sedicesimi di finale, la FIFA ha intenzione di cambiare una regola specifica per quanto riguarda la lotteria dei calci di rigore dopo la fine dei tempi supplementari. A riportarlo è il quotidiano britannico The Times.

In questo modo, è possibile perdere o vincere entrambi i sorteggi, come è capitato ad esempio all’Arsenal nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

Ma come rendere la lotteria dei rigori il più equa possibile? La FIFA ha proposto all’IFAB di ridurre il numero di lanci della monetina prima dei tiri dal dischetto da due a uno . Attualmente, le regole prevedono che gli arbitri effettuino due sorteggi con i capitani al centro del campo:

Durante quesi colloqui, la FIFA ha espresso la necessità di rendere la lotteria dei rigori più equa , presentando anche uno studio accademico, condotto nel 2023, che dimostrava come la squadra che calcia per prima abbia il 22% di possibilità in più di vincere rispetto alla formazione avversaria.

Le norme attuali sono viste quindi come troppo penalizzanti dalla FIFA, che proprio per questo vuole introdurre un solo lancio della monetina. Il capitano che vincerà il sorteggio avrà così una sola scelta da fare: o scegliere la curva sotto cui battere i rigori, oppure optare per essere la prima squadra a calciare. Una volta scelta una opzione, di conseguenza l’altra squadra beneficerà dell’altro vantaggio.

«Esistono prove considerevoli del fatto che il diritto di effettuare questa scelta, che di solito consiste nel tirare per primi, conferisca a una squadra un vantaggio significativo», rimarca il già citato studio del 2023 condotto dal professor Steven Brams della New York University, da Mehmet Ismail del King’s College London e dal professor Marc Kilgour della Wilfrid Laurier University. Non si tratta comunque di uno studio univoco, visto che un altro pubblicato nel 2021 sulla rivista Games and Economic Behaviour, ha stabilito che il vantaggio di tirare per primi fosse molto più contenuto, pari soltanto all’1-2%.