Barilla può tornare nel calcio: trattativa avanzata per una partnership con l'Inter

Barilla potrebbe tornare nel mondo del calcio italiano attraverso una partnership commerciale con l’Inter. Il gruppo alimentare di Parma, protagonista di una delle sponsorizzazioni più iconiche nella storia della Serie A grazie al lungo rapporto con la Roma, è infatti in trattativa avanzata con la società nerazzurra per la definizione di un nuovo accordo.

La novità emerge dal bilancio dell’Inter relativo all’esercizio chiuso al 30 giugno 2026 consultato da Calcio e Finanza, all’interno del quale il club fa il punto sull’evoluzione del proprio portafoglio di sponsorizzazioni e sulle operazioni commerciali avviate successivamente alla conclusione della stagione. In particolare, nel documento si legge: «Si segnala che, dopo la chiusura dell’esercizio al 30 giugno 2026, sono state lanciate le nuove partnership con BBVA (“Jersey Sponsor – Sleeve”) e LMDV Capital (con riferimento al brand Acqua Fiuggi, ndr), mentre sono in fase avanzata i rinnovi contrattuali con Campari e Frecciarossa e la nuova partnership con Barilla».

La trattativa, dunque, non risulta ancora formalmente conclusa, ma viene indicata dalla società tra le operazioni commerciali in fase avanzata. Il documento non fornisce dettagli sulla durata dell’eventuale accordo, sul suo valore economico né sulla tipologia di collaborazione prevista.