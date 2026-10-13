Barilla può tornare nel calcio: trattativa avanzata per una partnership con l'Inter

Barilla potrebbe tornare nel mondo del calcio italiano attraverso una partnership commerciale con l’Inter. Il gruppo alimentare di Parma, protagonista di una delle sponsorizzazioni più iconiche nella storia della Serie A grazie al lungo rapporto con la Roma, è infatti in trattativa avanzata con la società nerazzurra per la definizione di un nuovo accordo.
La novità emerge dal bilancio dell’Inter relativo all’esercizio chiuso al 30 giugno 2026 consultato da Calcio e Finanza, all’interno del quale il club fa il punto sull’evoluzione del proprio portafoglio di sponsorizzazioni e sulle operazioni commerciali avviate successivamente alla conclusione della stagione. In particolare, nel documento si legge: «Si segnala che, dopo la chiusura dell’esercizio al 30 giugno 2026, sono state lanciate le nuove partnership con BBVA (“Jersey Sponsor – Sleeve”) e LMDV Capital (con riferimento al brand Acqua Fiuggi, ndr), mentre sono in fase avanzata i rinnovi contrattuali con Campari e Frecciarossa e la nuova partnership con Barilla».
La trattativa, dunque, non risulta ancora formalmente conclusa, ma viene indicata dalla società tra le operazioni commerciali in fase avanzata. Il documento non fornisce dettagli sulla durata dell’eventuale accordo, sul suo valore economico né sulla tipologia di collaborazione prevista.
Barilla e il calcio: lo storico rapporto con la Roma dal 1981 al 1994
Per Barilla, l’eventuale intesa con l’Inter rappresenterebbe un ritorno particolarmente significativo nel calcio italiano, soprattutto considerando la storia che lega il marchio alla Roma, della quale è stato sponsor principale per ben 13 stagioni, dal 1981/82 al 1993/94.
L’accordo con la società giallorossa nacque nel 1981, proprio quando la Lega Nazionale Professionisti autorizzò per la prima volta i club della Serie A a inserire sulle proprie maglie i marchi degli sponsor commerciali. La Roma del presidente Dino Viola fu tra le protagoniste di quella trasformazione, scegliendo Barilla come marchio da esibire sul fronte della divisa.
La sponsorizzazione accompagnò uno dei periodi più importanti della storia romanista, compresa la conquista dello scudetto del 1982/83, le tre Coppe Italia e la partecipazione alla finale della Coppa dei Campioni del 1984 contro il Liverpool. In quella occasione, tuttavia, il marchio non comparve sulla maglia per le limitazioni regolamentari previste dalle competizioni europee.
Il rapporto tra le due realtà andò oltre la semplice esposizione pubblicitaria. Alcuni calciatori giallorossi, tra cui Paulo Roberto Falcão, furono protagonisti anche di campagne promozionali del marchio alimentare, contribuendo a consolidare un legame rimasto nell’immaginario collettivo dei tifosi. La partnership si concluse nel 1994, dopo 13 anni e oltre 570 partite ufficiali, e rappresenta ancora oggi la sponsorizzazione di maglia più longeva nella storia della Roma.
Inter-Barilla, quale potrebbe essere il ruolo del nuovo sponsor?
Rispetto alla storica esperienza con la Roma, l’eventuale partnership con l’Inter sembrerebbe però destinata ad assumere caratteristiche differenti. Il bilancio non specifica la categoria commerciale dell’accordo, ma lascia ipotizzare una collaborazione di livello diverso rispetto ai principali contratti di maglia.
Gli spazi più importanti della divisa nerazzurra risultano infatti già occupati da accordi pluriennali. Betsson.sport è il main sponsor sul fronte della maglia, BBVA ha assunto dalla stagione 2026/27 il ruolo di sponsor di manica, mentre U-Power compare sul retro della divisa. A questi si aggiunge Nike, partner tecnico del club.
L’eventuale ingresso di Barilla potrebbe quindi riguardare altre forme di collaborazione commerciale, come attività pubblicitarie, iniziative dedicate ai tifosi o progetti congiunti di comunicazione e promozione del marchio. Si tratta, tuttavia, soltanto di possibili sviluppi: non sono stati ancora comunicati né i diritti commerciali previsti né il posizionamento del gruppo alimentare tra i partner nerazzurri.
Per l’Inter, l’operazione si inserirebbe in una strategia di ampliamento e consolidamento delle partnership commerciali, una componente sempre più importante del fatturato societario. Oltre alla trattativa con Barilla, il bilancio segnala infatti i negoziati avanzati per i rinnovi con Campari e Frecciarossa, così come l’avvio dei nuovi rapporti con BBVA e LMDV Capital.
Il possibile accordo confermerebbe inoltre l’interesse di grandi gruppi industriali italiani per il calcio come piattaforma di comunicazione e promozione internazionale. Per Barilla, in particolare, un’intesa con l’Inter consentirebbe di associare nuovamente il proprio marchio a una delle principali società della Serie A, a oltre trent’anni dalla conclusione della storica sponsorizzazione con la Roma.