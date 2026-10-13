Gli stipendi dei dirigenti della Juventus: tutte le cifre, da Carnevali a Massara

Quanto guadagnano i dirigenti della Juventus? Come emerge da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza, sono state svelate le cifre dei compensi per l’esercizio 2025/26 ed è stata inoltre definita la politica di remunerazione della società per l’esercizio 2026/27, un sistema di compensi che comprende una componente fissa, premi annuali e incentivi legati al raggiungimento di obiettivi di lungo periodo. Un modello che punta a collegare una parte delle retribuzioni dei principali dirigenti ai risultati economici e sportivi del club, oltre che alla creazione di valore per gli azionisti. Il documento contiene sia i compensi riconosciuti agli amministratori e ai dirigenti nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2026, sia le condizioni economiche previste per la nuova stagione, con particolare riferimento agli accordi sottoscritti con Giovanni Carnevali e Frederic Massara, nominati rispettivamente nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale (il primo) e nuovo Direttore sportivo (il secondo). Tra gli elementi più significativi figurano il compenso fisso annuo di 1,75 milioni di euro previsto per Carnevali, i bonus straordinari riconosciuti ai due dirigenti e l’introduzione di un nuovo piano di incentivazione di lungo termine, denominato LTI 2026/2027-2030/2031, che potrà incidere sulle remunerazioni fino al 2031.

Juventus, tutti i compensi dei dirigenti nel 2025/26 Nel corso dell’esercizio 2025/26, la Juventus ha attraversato una fase di riorganizzazione della propria struttura dirigenziale, caratterizzata dal rinnovo del Consiglio di Amministrazione e dall’avvicendamento ai vertici della società. Tra questi spicca l’addio di Damien Comolli, ex Amministratore Delegato bianconero, al quale è stata riconosciuta una buonuscita al momento dell’addio. I compensi riportati di seguito comprendono, a seconda dei casi, gli emolumenti per le cariche ricoperte, le remunerazioni aggiuntive per particolari responsabilità, i compensi per la partecipazione ai comitati e i benefici non monetari. Gli importi sono lordi, riferiti al periodo di effettiva permanenza in carica durante l’esercizio e non necessariamente corrispondenti a una retribuzione su dodici mesi. Amministratori in carica al 30 giugno 2026 Gianluca Ferrero (Presidente): 416.604 euro , di cui 400.000 euro per la carica di presidente, 10.604 euro di benefici non monetari e 6.000 euro per un incarico in J Medical.

, di cui 400.000 euro per la carica di presidente, 10.604 euro di benefici non monetari e 6.000 euro per un incarico in J Medical. Giovanni Carnevali (Amministratore Delegato e Direttore Generale): 101.778 euro , di cui 101.643 euro di compenso fisso e 135 euro di benefici non monetari, relativamente al periodo dal 12 al 30 giugno 2026.

, di cui 101.643 euro di compenso fisso e 135 euro di benefici non monetari, relativamente al periodo dal 12 al 30 giugno 2026. Laura Cappiello: 68.733 euro , di cui 40.000 euro per la carica di amministratrice e 28.733 euro per la partecipazione ai comitati.

, di cui 40.000 euro per la carica di amministratrice e 28.733 euro per la partecipazione ai comitati. Fioranna Vittoria Negri: 68.733 euro , di cui 40.000 euro per la carica di amministratrice e 28.733 euro per la partecipazione ai comitati.

, di cui 40.000 euro per la carica di amministratrice e 28.733 euro per la partecipazione ai comitati. Antonio Belloni: 42.027 euro , di cui 25.863 euro per la carica di amministratore e 16.164 euro per la partecipazione ai comitati.

, di cui 25.863 euro per la carica di amministratore e 16.164 euro per la partecipazione ai comitati. Guido de Boer: 38.795 euro , di cui 25.863 euro per la carica di amministratore e 12.932 euro per la partecipazione ai comitati.

, di cui 25.863 euro per la carica di amministratore e 12.932 euro per la partecipazione ai comitati. Diva Moriani: 32.329 euro , di cui 25.863 euro per la carica di amministratrice e 6.466 euro per la partecipazione ai comitati.

, di cui 25.863 euro per la carica di amministratrice e 6.466 euro per la partecipazione ai comitati. Francesco Garino: 25.863 euro, interamente riferiti alla carica di amministratore. Amministratori non più in carica al 30 giugno 2026 Damien Comolli: 1.100.348 euro , di cui 638.963 euro per la carica di Amministratore Delegato, 428.178 euro quale Direttore Generale e 33.207 euro di benefici non monetari. A questi si aggiunge un’indennità di cessazione del rapporto di 850.000 euro lordi , che porta il totale complessivo, considerando anche l’accordo di uscita, a 1.950.348 euro . La società ha inoltre rinunciato a richiedere la restituzione del bonus all’ingresso previsto dal precedente contratto.

, di cui 638.963 euro per la carica di Amministratore Delegato, 428.178 euro quale Direttore Generale e 33.207 euro di benefici non monetari. A questi si aggiunge un’indennità di cessazione del rapporto di , che porta il totale complessivo, considerando anche l’accordo di uscita, a . La società ha inoltre rinunciato a richiedere la restituzione del bonus all’ingresso previsto dal precedente contratto. Maurizio Scanavino: 298.382 euro , di cui 282.222 euro per la carica di Amministratore Delegato e 16.160 euro di benefici non monetari.

, di cui 282.222 euro per la carica di Amministratore Delegato e 16.160 euro di benefici non monetari. Diego Pistone: 26.458 euro , di cui 14.111 euro per la carica di amministratore e 12.347 euro per la partecipazione ai comitati.

, di cui 14.111 euro per la carica di amministratore e 12.347 euro per la partecipazione ai comitati. Kerstin Andrea Lutz: 25.315 euro, riferiti alla carica di amministratrice fino alle dimissioni del 25 giugno 2026. Collegio Sindacale Roberto Spada (Presidente): 30.000 euro .

. Roberto Petrignani (Sindaco effettivo): 20.000 euro .

. Maria Luisa Mosconi (Sindaco effettivo): 20.000 euro. Complessivamente, considerando anche le indennità di uscita e i componenti del Collegio Sindacale, la Juventus ha riconosciuto compensi per circa 3,58 milioni di euro nell’esercizio 2025/26, contro i 6,67 milioni di euro del 2024/25. Si tratta di una diminuzione di circa 3,09 milioni di euro, pari al 46,4%. Una contrazione significativa, legata soprattutto al diverso peso delle remunerazioni riconosciute ai dirigenti e agli avvicendamenti che hanno interessato i vertici societari nei due esercizi, comprese le indennità di uscita corrisposte a Cristiano Giuntoli nel 2024/25 e a Damien Comolli nel 2025/26. Juventus, i compensi previsti per il 2026/27: Carnevali e Massara La nuova politica retributiva assume particolare rilevanza alla luce degli accordi sottoscritti con Giovanni Carnevali, nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale il 12 giugno 2026, e Frederic Massara, al quale è stato affidato dal 7 luglio 2026 il ruolo di Chief Football Officer, con responsabilità sulla gestione e sullo sviluppo dell’area sportiva maschile fino alla conclusione della stagione 2027/28. Per Carnevali, l’accordo prevede un compenso fisso annuo lordo di 1,75 milioni di euro, superiore al milione inizialmente contemplato dalla politica di remunerazione 2025/26 per la carica di Direttore Generale. L’importo – si legge nella relazione – coincide con quello previsto dalla nuova politica 2026/27 per l’Amministratore Delegato e Direttore Generale, che sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea degli azionisti. A questa componente si aggiunge un premio straordinario da 1 milione di euro, subordinato alla permanenza di Carnevali fino al 30 giugno 2027. Il pagamento è previsto nel luglio 2027, con l’applicazione di clausole che consentono alla Juventus di richiedere la restituzione del premio in determinate circostanze. Per Massara, invece, la relazione non specifica il compenso fisso individuale, ma rende noto il riconoscimento di un premio una tantum di 600.000 euro lordi, da corrispondere in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2026. L’accordo prevede inoltre che gli eventuali premi annuali maturati dal dirigente nell’esercizio 2026/27 siano compensati con il bonus straordinario già ricevuto, fino a un massimo di 600.000 euro. In sostanza, le due componenti non potranno sommarsi, evitando che lo stesso importo venga riconosciuto due volte. Come funzionano i bonus annuali STI della Juventus Oltre alla componente fissa della retribuzione, la Juventus prevede un sistema di premi annuali legati ai risultati, denominato Short Term Incentive (STI). Si tratta, in sostanza, di bonus in denaro che i dirigenti possono ricevere al raggiungimento di determinati obiettivi durante la stagione, individuati dalla società sulla base delle proprie priorità. Per l’esercizio 2026/27, il piano prende in considerazione tre elementi: i risultati economici, quelli sportivi e il raggiungimento degli obiettivi manageriali. Il peso attribuito a ciascuna componente cambia in funzione delle responsabilità ricoperte. Il meccanismo prevede che il bonus possa variare in funzione dei risultati effettivamente raggiunti, da zero fino al 150% del premio di riferimento. Per l’Amministratore Delegato e Direttore Generale, quest’ultimo è pari al 100% della remunerazione fissa annua lorda, mentre per gli altri dirigenti strategici è pari al 50%. Nel caso di Carnevali, considerando lo stipendio fisso di 1,75 milioni di euro, il bonus annuale potrà quindi raggiungere 1,75 milioni di euro in caso di pieno raggiungimento degli obiettivi, arrivando fino a 2,625 milioni di euro in caso di risultati superiori alle attese. Si tratta naturalmente di importi potenziali, non garantiti.