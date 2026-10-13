De Laurentiis: «Se qualcuno vuole il mio Napoli, si faccia avanti. Lo valuteremo»

Aurelio De Laurentiis non esclude la possibilità di cedere il Napoli, ma soltanto alle proprie condizioni. Nel corso di un’intervista al Tg5, il presidente ha rivolto un invito esplicito: «Se c’è qualcuno pronto a pagare i miei sforzi di un quarto di secolo, si faccia avanti e lo valutiamo». Le dichiarazioni arrivano alla vigilia del secondo impegno del girone di Champions League, che gli azzurri giocheranno contro il Villarreal. Match a cui però De Laurentiis non sarà presente: dopo il ritiro del Collare d’Oro del CONI per il centenario del club, il presidente è impegnato nei progetti per il nuovo stadio e il centro sportivo. Il jackpot europeo permetterebbe di finanziare queste infrastrutture, dopo le numerose promesse avanzate nel corso degli anni.

La competizione europea rappresenta ancora per il patron «l’unico successo che mi manca» e le prestazioni deludenti in campo internazionale hanno contribuito alle separazioni con Luciano Spalletti nel 2023 e, più recentemente, con Antonio Conte. Eppure entrambi gli allenatori hanno vinto rispettivamente il terzo e il quarto scudetto nella storia del club, senza che questi successi fossero sufficienti a preservare il rapporto con il presidente.