De Laurentiis: «Se qualcuno vuole il mio Napoli, si faccia avanti. Lo valuteremo»

Aurelio De Laurentiis non esclude la possibilità di cedere il Napoli, ma soltanto alle proprie condizioni. Nel corso di un’intervista al Tg5, il presidente ha rivolto un invito esplicito: «Se c’è qualcuno pronto a pagare i miei sforzi di un quarto di secolo, si faccia avanti e lo valutiamo».
Le dichiarazioni arrivano alla vigilia del secondo impegno del girone di Champions League, che gli azzurri giocheranno contro il Villarreal. Match a cui però De Laurentiis non sarà presente: dopo il ritiro del Collare d’Oro del CONI per il centenario del club, il presidente è impegnato nei progetti per il nuovo stadio e il centro sportivo. Il jackpot europeo permetterebbe di finanziare queste infrastrutture, dopo le numerose promesse avanzate nel corso degli anni.
La competizione europea rappresenta ancora per il patron «l’unico successo che mi manca» e le prestazioni deludenti in campo internazionale hanno contribuito alle separazioni con Luciano Spalletti nel 2023 e, più recentemente, con Antonio Conte.
Eppure entrambi gli allenatori hanno vinto rispettivamente il terzo e il quarto scudetto nella storia del club, senza che questi successi fossero sufficienti a preservare il rapporto con il presidente.
Valore economico della Champions
Alla base dell’ossessione sportiva c’è una questione contabile. Il consistente montepremi della competizione è necessario per mettere al sicuro i conti, che negli ultimi bilanci registrano un passivo di 50 milioni. Da questa esigenza deriva anche la decisione di affidare la panchina a Max Allegri, finalista per due volte in Champions League con la Juventus. De Laurentiis spera che l’allenatore riesca a ripercorrere quella strada e, proprio per questo, non ha avuto dubbi dopo l’avvio negativo in campionato.
Per quanto riguarda le scelte tecniche, il presidente mantiene le distanze, limitandosi a prendere atto del cambio di modulo che ha consentito di battere il Frosinone con la difesa a tre.
«Credo molto nel nostro valore – ha dichiarato – e sono convinto che ci sapremo ripetere pure in questa trasferta in Spagna».
Gli obiettivi in campo
Dal punto di vista sportivo, la squadra si presenta a Villarreal con l’obbligo di ottenere un risultato positivo, perché non può permettersi ulteriori passi falsi dopo la sconfitta rimediata all’esordio al Maradona contro l’Arsenal.
Allegri è spinto dalla possibilità di ottenere risultati migliori rispetto a Conte, che nella scorsa stagione non riuscì a superare la fase a gironi. Il traguardo minimo è arrivare ai quarti di finale, priorità del momento sottolineata dallo stesso allenatore: «Il nostro obiettivo è la qualificazione e abbiamo bisogno di punti».
Il presente e futuro del Napoli passa anche, e soprattutto, dalla Champions League.