In particolare, le bottiglie di Acqua Fiuggi saranno presenti durante le conferenze stampa, negli spogliatoi e sulle panchine in occasione delle partite. Il brand avrà inoltre visibilità sui LED bordocampo durante tutte le gare casalinghe dell’Inter in Serie A e Coppa Italia. La partnership si inserisce nel percorso di crescita commerciale del club nerazzurro e nella strategia di rilancio e rinnovamento portata avanti negli ultimi anni da Acqua Fiuggi.

«Siamo felici di annunciare questo accordo di partnership con Acqua Fiuggi, un marchio che rappresenta da oltre un secolo un simbolo di eccellenza e di Made in Italy, riconosciuto e apprezzato anche a livello internazionale», ha commentato Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer dell’Inter.

«Negli ultimi anni Acqua Fiuggi ha intrapreso un importante percorso di rinnovamento, in linea con la costante ambizione di crescita che contraddistingue anche il nostro Club. Siamo lieti di affiancare Acqua Fiuggi e di supportare, attraverso la forza del nostro brand e la sua visibilità, il raggiungimento dei loro obiettivi», ha aggiunto Ricci.

Soddisfazione anche da parte di Acqua Fiuggi: «Siamo orgogliosi di intraprendere questa partnership con FC Internazionale Milano, un Club che condivide con Acqua Fiuggi la passione per l’eccellenza e una costante ambizione di crescita», ha dichiarato Stefano Bolognese, Chief Executive Officer di Acqua e Terme di Fiuggi.

«Come noi, l’Inter fa della ricerca della qualità la propria bandiera: affiancare i nerazzurri e accompagnare gli atleti con la nostra acqua rappresenta per noi motivo di orgoglio. Insieme, fondiamo tradizione e innovazione per creare un valore autentico e un simbolo di eccellenza nel mondo», ha concluso Bolognese.