Il tentativo fallito del Manchester City: un accordo con la Premier per evitare sanzioni pesanti

Con il riavvio della Premier League torna centrale il caso delle violazioni economico-finanziarie del Manchester City. Secondo quanto riportato da Bloomberg, prima del verdetto delle scorse settimane il club inglese avrebbe provato a raggiungere un accordo con la Premier League per evitare le sanzioni più pesanti legate alle presunte 114 violazioni finanziarie. Le trattative, mai emerse finora, si sarebbero però interrotte rapidamente. Al centro delle discussioni c’era la possibilità di un accordo basato sul pagamento di una somma consistente, pur di evitare misure più pesanti come la retrocessione o la revoca dei titoli conquistati. I colloqui sarebbero avvenuti prima che emergesse la decisione sfavorevole della commissione indipendente nominata dalla Premier League. Le trattative sono state fallimentari, anche perché il Manchester City ha continuato a proclamare la propria innocenza.

Manchester City, le possibili sanzioni Alla fine del mese scorso, una commissione ha stabilito che il club avrebbe utilizzato contratti commerciali fittizi nell’ambito di un sistema volto a gonfiare i ricavi e ridurre artificialmente i costi per oltre 900 milioni di sterline, pari a oltre 1 miliardo di euro, nell’arco di quasi un decennio. Il Manchester City è stato riconosciuto responsabile di 114 su 115 delle violazioni contestate dalla Premier League nell’ambito del lungo procedimento sulle presunte irregolarità finanziarie del club. Il Manchester City ha ribadito la propria posizione in una precedente dichiarazione: «La posizione ferma del club è che il parere contenga, sotto molteplici aspetti, evidenti errori sostanziali di diritto, di principio e di fatto e che non possa essere considerato affidabile. Il club è innocente rispetto alle accuse mosse dalla Premier League ed esiste un’ampia serie di prove inconfutabili a sostegno di tutte le proprie posizioni in relazione a questo caso».