Il caso City diventa politico: sullo sfondo gli investimenti degli Emirati in UK

Al Mubarak non ha sollevato la questione relativa al Manchester City, ma ha discusso degli investimenti attuali e futuri degli Emirati Arabi Uniti nel Regno Unito. Tali investimenti spaziano dalla difesa alla sicurezza , dall’ intelligence al commercio . Un portavoce di Mubadala ha dichiarato: «In qualità di firmatario per gli Emirati Arabi Uniti della proficua partnership per gli investimenti tra Regno Unito ed Emirati, sottoscritta con Lord Grimstone nel marzo 2021, il signor Al Mubarak è naturalmente in dialogo regolare da molti anni con i rappresentanti del governo e del mondo imprenditoriale britannico».

Secondo quanto riportato da Bloomberg, l’incontro privato si è tenuto il 14 settembre a Downing Street. Nell’occasione Al Mubarak ha incontrato il ministro britannico per le Imprese Reynolds, in qualità di amministratore delegato di Mubadala Investment Company , il fondo sovrano di Abu Dhabi.

Il caso Manchester City rischia di andare oltre i confini del calcio e di mettere in discussione anche i rapporti diplomatici tra Regno Unito ed Emirati Arabi Uniti . Pochi giorni prima che emergesse la notizia della violazione delle norme finanziarie del club inglese, si era tenuto un incontro tra Khaldoon Al Mubarak , presidente dei Cityzens, e il ministro britannico di alto livello Jonathan Reynolds. L’obiettivo dell’incontro era discutere degli investimenti degli Emirati Arabi Uniti nel Regno Unito.

Caso Manchester City, possibili ripercussioni sugli investimenti emiratini

L’incontro è avvenuto il 14 settembre, mentre il 29 la Premier League ha annunciato la propria decisione sul caso Manchester City. Il club avrebbe utilizzato contratti commerciali fittizi nell’ambito di un sistema volto a gonfiare i ricavi e ridurre artificialmente i costi per oltre 900 milioni di sterline, pari a oltre 1 miliardo di euro, nell’arco di quasi un decennio. La lega ha dichiarato il City colpevole di tutte le contestazioni relative a gravi violazioni delle norme finanziarie, ma oggi il City ha dichiarato l’interesse nel presentare ricorso.

La vicenda, dunque, non è legata solo all’Inghilterra, ma coinvolge anche i partner negli emirati. Alla guida del Manchester City c’è proprio Al Mubarak. Il presidente del City, pur non appartenendo alla famiglia reale, ha una forte influenza nella gestione degli affari negli Emirati. Inoltre, il presidente gestisce anche le relazioni degli Emirati con Regno Unito, India e Cina. Nel corso degli anni ha inoltre ospitato il presidente russo Vladimir Putin.