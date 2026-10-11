Da Betis-Barcellona a Real-Siviglia: DAZN lancia un turno di Liga gratis

L’iniziativa rientra nell’offerta free di DAZN, che comprende una selezione di eventi sportivi live e on demand, dal calcio al volley. Oltre alla Liga, sono disponibili gratuitamente alcuni incontri di Serie BKT, Liga Portugal, Jupiler Pro League e Serie A Women.

Così come la Serie A, anche La Liga è entrata nel vivo. Attualmente il Barcellona si trova in prima posizione con 24 punti , davanti ad Atletico Madrid e Real Madrid , rispettivamente a 19 e 18 punti . Su DAZN sarà possibile vedere gratuitamente non solo le partite delle top 3 del campionato, ma tutti i match disponibili della nona giornata de LALIGA EA Sports.

La Liga sarà visibile gratuitamente su DAZN per tutta la 9ª giornata del campionato spagnolo in programma dal 16 al 19 ottobre. Grazie alla modalità gratuita della piattaforma, il prossimo weekend sarà possibile seguire le partite del campionato spagnolo senza dover sottoscrivere un abbonamento : basterà soltanto la registrazione di un account.

Per guardare le partite non sarà dunque necessario acquistare un abbonamento. È sufficiente accedere al sito ufficiale di DAZN, registrarsi inserendo nome, cognome ed e-mail e selezionare uno degli eventi disponibili nella sezione «Contenuti Gratuiti» .

Una volta completata la registrazione, sarà possibile seguire gli incontri selezionati in streaming senza costi aggiuntivi. Inoltre, l’offerta di DAZN non si limita alla Liga. In modalità gratuita non sarà solo possibile vedere La Liga ma anche altre competizioni calcistiche. Saranno anche trasmessi incontri di pallavolo. Tra gli appuntamenti da seguire ci sono:

Serie BKT: una selezione di partite del campionato, tra cui Avellino-Sampdoria del 9 ottobre.

una selezione di partite del campionato, tra cui Avellino-Sampdoria del 9 ottobre. Serie A Women: incontri del massimo campionato femminile, con sfide come Sassuolo-Napoli, Como-Fiorentina e Roma-Milan.

incontri del massimo campionato femminile, con sfide come Sassuolo-Napoli, Como-Fiorentina e Roma-Milan. Liga Portugal: partite del campionato portoghese, per seguire alcune delle squadre più importanti del calcio lusitano.

partite del campionato portoghese, per seguire alcune delle squadre più importanti del calcio lusitano. Volley: incontri dei campionati italiani, tra cui quelli della Serie A1 e della Serie A2 femminile.

E per quanto riguarda la Serie A? DAZN detiene i diritti per trasmettere tutte le partite del campionato italiano fino alla stagione 2028/29, con sette incontri in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky per ogni giornata. Per vedere tutte le sfide di Serie A non basta quindi la modalità gratuita, ma è necessario sottoscrivere un abbonamento.

DAZN mette a disposizione diverse soluzioni per chi vuole vedere la Serie A, con prezzi e caratteristiche differenti a seconda delle modalità di visione. Tra le principali alternative ci sono DAZN Full Mobile, MyClubPass, DAZN Full e DAZN Family, alle quali si aggiungono le offerte proposte attraverso operatori partner, come il pacchetto TIMVISION con DAZN e Prime.