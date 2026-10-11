La Federcalcio portoghese ha sospeso Cristiano Ronaldo: aperto un procedimento disciplinare

In arrivo un provvedimento disciplinare per Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese aveva lasciato il ritiro della nazionale in seguito ad un malinteso con l’allenatore Jorge Jesus. Ronaldo ha in seguito ammesso di meritare una sanzione e ha ottenuto ciò che aveva chiesto: sabato la nazionale portoghese ha disposto la sua sospensione provvisoria.

Ad originare la questione è stato ciò che è accaduto nella prima sosta per le Nazionali della stagione 2026/27. Alla base dello scontro c’è soprattutto il rapporto con il commissario tecnico Jorge Jesus, già allenatore di Ronaldo all’Al Nassr nella stagione 2025/26. Il punto di rottura è arrivato dopo la partita vinta 2-1 contro la Norvegia, nella quale il 41enne è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti, nonostante avesse effettuato il riscaldamento e nonostante Jesus avesse inizialmente lasciato intendere di poterlo utilizzare nel corso della gara.

Il caso ha iniziato a prendere forma già al termine della partita. Ronaldo, visibilmente contrariato, non si è unito ai compagni nel saluto ai tifosi portoghesi presenti sugli spalti. Jesus ha poi ammesso che il giocatore non era soddisfatto per essere stato mandato a scaldarsi senza entrare in campo, pur negando inizialmente l’esistenza di uno scontro vero e proprio.