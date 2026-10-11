La Federcalcio portoghese ha sospeso Cristiano Ronaldo: aperto un procedimento disciplinare

In arrivo un provvedimento disciplinare per Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese aveva lasciato il ritiro della nazionale in seguito ad un malinteso con l’allenatore Jorge Jesus. Ronaldo ha in seguito ammesso di meritare una sanzione e ha ottenuto ciò che aveva chiesto: sabato la nazionale portoghese ha disposto la sua sospensione provvisoria.
Ad originare la questione è stato ciò che è accaduto nella prima sosta per le Nazionali della stagione 2026/27. Alla base dello scontro c’è soprattutto il rapporto con il commissario tecnico Jorge Jesus, già allenatore di Ronaldo all’Al Nassr nella stagione 2025/26. Il punto di rottura è arrivato dopo la partita vinta 2-1 contro la Norvegia, nella quale il 41enne è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti, nonostante avesse effettuato il riscaldamento e nonostante Jesus avesse inizialmente lasciato intendere di poterlo utilizzare nel corso della gara.
Il caso ha iniziato a prendere forma già al termine della partita. Ronaldo, visibilmente contrariato, non si è unito ai compagni nel saluto ai tifosi portoghesi presenti sugli spalti. Jesus ha poi ammesso che il giocatore non era soddisfatto per essere stato mandato a scaldarsi senza entrare in campo, pur negando inizialmente l’esistenza di uno scontro vero e proprio.
Nei giorni successivi Ronaldo non ha partecipato alle normali sedute con il resto della squadra. Il capitano ha lavorato separatamente e ha finito per saltare tre allenamenti consecutivi. Ronaldo ha quindi in seguito abbandonato definitivamente il ritiro portoghese, lasciando la Danimarca e dirigendosi verso Madrid. La Federazione ha confermato l’uscita del giocatore dal gruppo, mentre il resto della squadra ha continuato il percorso nella Nations League.
Le scuse e la richiesta di una sanzione
La vicenda ha portato quindi all’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del capitano portoghese. «È stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti di Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, in seguito a una decisione della Sezione Non Professionistica del 9 ottobre 2026», ha comunicato la Federazione calcistica portoghese in una nota.
Ronaldo nel frattempo è tornato al suo club, l’Al Nassr, in Arabia Saudita, dove venerdì ha segnato un gol importante nella vittoria per 3-0 contro il Diriyah. Intanto il giocatore ha scritto una lettera, postata anche sui social media, nella quale spiega di aver gestito male la situazione e porta chiarezza su ciò che è accaduto con il commissario tecnico.
«Devo delle scuse ai miei compagni di nazionale per aver lasciato il ritiro. Nonostante la totale violazione della fiducia nella parola dell’allenatore, come può testimoniare chiunque abbia assistito alle nostre conversazioni, non avrei dovuto farlo. La responsabilità è esclusivamente mia», ha dichiarato Ronaldo, ammettendo di aver sbagliato a lasciare il gruppo.
Il giocatore ha però sottolineato come secondo lui il comportamento dell’allenatore abbia contribuito alla rottura. Ronaldo ha inoltre dichiarato di essere pronto ad accettare le conseguenze delle proprie azioni, senza chiedere trattamenti di favore. «Le conseguenze delle mie azioni devono essere valutate e punite dalla Federazione. La punizione non dovrebbe prevedere alcuna attenuante. Non sono un giocatore qualsiasi: sono il capitano della squadra e questo rappresenta un’aggravante», ha aggiunto il portoghese.
Il regolamento della Federazione portoghese prevede una sospensione da uno a sei mesi per i calciatori che abbandonano le attività della nazionale. Una possibile sanzione che il capitano ha detto di essere disposto ad accettare. Nonostante la questione, Cristiano Ronaldo non è pronto a lasciare la sua nazionale. Il 41enne ha collezionato finora 234 presenze con il Portogallo, realizzando 146 gol, e non ha nascosto il desiderio di vestire ancora la maglia della propria selezione.
Il Portogallo tornerà in campo a novembre contro Danimarca e Galles per le ultime partite della fase a gironi della Nations League 2026/27. Il Portogallo si trova attualmente primo nel Gruppo 4 della Lega A, con, punteggio pieno pari a 12 punti. Resta però da capire quale sarà l’esito del procedimento disciplinare e se la sospensione provvisoria avrà conseguenze anche sui prossimi impegni del capitano.