Francesco Massini è stato eletto nuovo presidente dell'AIA

È ufficiale: Francesco Massini è il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA). Le elezioni si sono tenute ieri sabato 10 ottobre a Roma, con la prima convocazione alle ore 8.30 e la seconda alle 9.30. L’Assemblea si è svolta con modalità a distanza e voto elettronico on line. Alla votazione avevano diritto 950 associati (11 dirigenti benemeriti, 206 presidenti di sezione, 733 delegati).

L’ex vicepresidente vicario ha vinto il ballottaggio contro Carlo Pacifici ottenendo il 50,55% dei voti, contro il 48,36% dello sfidante. Il risultato è stato ottenuto togliendo le schede bianche, ovvero 10, pari all’1,1%. Il terzo candidato, Narciso Pisacreta, era stato escluso al primo turno.

Massini non ha vinto di tanto: su 912 votanti, il nuovo Presidente ha raccolto appena 20 preferenze in più rispetto a Pacifici. La sua elezione rappresenta una scelta di continuità per l’AIA, dopo la decadenza di Antonio Zappi, di cui Massini aveva già preso il posto alla guida dell’associazione. L’Aia ha scelto dunque di promuovere l’ex vice presidente e vicario.