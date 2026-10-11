Como-Roma è anche Hartono vs Friedkin: quanto hanno speso le proprietà per i club

La sesta giornata di Serie A mette di fronte Como e Roma, una sfida interessante non soltanto dal punto di vista sportivo. Dietro ai due club ci sono infatti due proprietà che negli ultimi anni hanno sostenuto con investimenti importanti la crescita delle rispettive società: da una parte la famiglia indonesiana degli Hartono, dall’altra quella statunitense dei Friedkin. Le dimensioni degli interventi sono state differenti fino a questo momento (pur coprendo di fatto quasi lo stesso lasso di tempo), così come differenti sono del resto il punto di partenza e la storia recente dei due club. Ma i numeri permettono di fotografare quanto le rispettive proprietà abbiano messo sul tavolo per finanziare i propri progetti, che hanno portato nello stesso anno a raggiungere la qualificazione alla Champions League: la prima di sempre per i lariani e un ritorno dopo sette anni per i giallorossi.

Como, quasi 300 milioni dagli Hartono Partendo dalla squadra di casa, la famiglia Hartono ha completato l’acquisto del Como il 4 aprile 2019, quando il club militava ancora in Serie D. Sette anni più tardi, i lariani si sono stabilizzati in Serie A e hanno costruito un progetto capace di puntare alle posizioni europee, come dimostra la qualificazione alla Champions League. La crescita sportiva è stata accompagnata da un sostegno finanziario continuo. Considerando il periodo compreso tra il 2019/20 e il bilancio 2024/25, dalle proprietà sono arrivati complessivamente 228,27 milioni di euro, in larghissima parte attraverso versamenti in conto capitale e aumenti di capitale. A questa cifra vanno aggiunti i 69,2 milioni versati tra luglio e novembre 2025, nei primi mesi dell’esercizio 2025/26 (eventuali investimenti aggiuntivi emergeranno dal bilancio al 30 giugno 2026). Il totale dell’impegno economico della proprietà arriva così a 297,43 milioni di euro, cifra che comprende anche circa 7,44 milioni di ricavi da parti correlate e i 200mila euro spesi originariamente per l’acquisto del club. Il salto è evidente anche osservando l’evoluzione dei singoli esercizi: dai pochi milioni versati nelle prime stagioni si è passati a interventi sempre più consistenti, necessari per accompagnare la crescita della struttura e sostenere anche le perdite prodotte dal progetto sportivo. Il solo bilancio 2024/25 si è chiuso infatti con un rosso di circa 105 milioni di euro. In poco più di sei anni, dunque, gli Hartono hanno portato nel Como una cifra che sfiora ormai i 300 milioni di euro, trasformando un club partito dalla Serie D in una realtà consolidata della massima serie.

Bilancio Spese Hartono 2020 2,6 2021 7,4 2022 9,8 2023 23,5 2024 45,6 2025 139,3 2026 69,2 TOTALE 297,4 Dati in milioni di euro

Roma, oltre un miliardo investito dai Friedkin Ancora più consistente è l’impegno dei Friedkin nella Roma. La famiglia statunitense ha rilevato il club nell’agosto del 2020 da James Pallotta, con un’operazione che aveva una valorizzazione complessiva di circa 591 milioni di euro, ma nella quale l’esborso direttamente attribuito all’acquisizione e alle relative posizioni finanziarie è stato calcolato da Calcio e Finanza in 199 milioni di euro. A questa cifra si sono aggiunti negli anni continui versamenti per finanziare l’attività del club. Dal 2020 alla prima parte del 2025/26, i finanziamenti soci considerati nell’analisi hanno raggiunto complessivamente 824 milioni di euro. Nel dettaglio, i Friedkin hanno versato 163,3 milioni nel 2020/21, 205,9 milioni nel 2021/22, 232,5 milioni nel 2022/23, 90 milioni nel 2023/24, 82,3 milioni nel 2024/25 e almeno 50 milioni nella prima parte del 2025/26, dato quest’ultimo ancora non definitivo. Dentro questi versamenti rientrano anche i 96 milioni utilizzati per rimborsare una parte del bond da 275 milioni emesso dalla Roma nel 2019, operazione che aveva consentito alla società di ridurre l’indebitamento e il relativo peso degli interessi. Va inoltre considerato quanto speso per salire fino al 95% del capitale e arrivare al delisting del club: fra stake building e OPA, l’esborso è stato pari a circa 25,9 milioni di euro. Sommando i 199 milioni dell’acquisizione, gli 824 milioni di finanziamenti e i 25,9 milioni dell’OPA, l’investimento complessivo dei Friedkin raggiunge così circa 1,048 miliardi di euro.

Bilancio Spese Friedkin Acquisto club 199 OPA 25,9 2021 163,3 2022 205,9 2023 232,5 2024 90 2025 82,3 2026 50 TOTALE 1.048,9 Dati in milioni di euro