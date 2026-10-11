Como-Roma è anche Hartono vs Friedkin: quanto hanno speso le proprietà per i club

La sesta giornata di Serie A mette di fronte Como e Roma, una sfida interessante non soltanto dal punto di vista sportivo. Dietro ai due club ci sono infatti due proprietà che negli ultimi anni hanno sostenuto con investimenti importanti la crescita delle rispettive società: da una parte la famiglia indonesiana degli Hartono, dall’altra quella statunitense dei Friedkin.
Le dimensioni degli interventi sono state differenti fino a questo momento (pur coprendo di fatto quasi lo stesso lasso di tempo), così come differenti sono del resto il punto di partenza e la storia recente dei due club. Ma i numeri permettono di fotografare quanto le rispettive proprietà abbiano messo sul tavolo per finanziare i propri progetti, che hanno portato nello stesso anno a raggiungere la qualificazione alla Champions League: la prima di sempre per i lariani e un ritorno dopo sette anni per i giallorossi.
Como, quasi 300 milioni dagli Hartono
Partendo dalla squadra di casa, la famiglia Hartono ha completato l’acquisto del Como il 4 aprile 2019, quando il club militava ancora in Serie D. Sette anni più tardi, i lariani si sono stabilizzati in Serie A e hanno costruito un progetto capace di puntare alle posizioni europee, come dimostra la qualificazione alla Champions League. La crescita sportiva è stata accompagnata da un sostegno finanziario continuo. Considerando il periodo compreso tra il 2019/20 e il bilancio 2024/25, dalle proprietà sono arrivati complessivamente 228,27 milioni di euro, in larghissima parte attraverso versamenti in conto capitale e aumenti di capitale.
A questa cifra vanno aggiunti i 69,2 milioni versati tra luglio e novembre 2025, nei primi mesi dell’esercizio 2025/26 (eventuali investimenti aggiuntivi emergeranno dal bilancio al 30 giugno 2026). Il totale dell’impegno economico della proprietà arriva così a 297,43 milioni di euro, cifra che comprende anche circa 7,44 milioni di ricavi da parti correlate e i 200mila euro spesi originariamente per l’acquisto del club.
Il salto è evidente anche osservando l’evoluzione dei singoli esercizi: dai pochi milioni versati nelle prime stagioni si è passati a interventi sempre più consistenti, necessari per accompagnare la crescita della struttura e sostenere anche le perdite prodotte dal progetto sportivo. Il solo bilancio 2024/25 si è chiuso infatti con un rosso di circa 105 milioni di euro. In poco più di sei anni, dunque, gli Hartono hanno portato nel Como una cifra che sfiora ormai i 300 milioni di euro, trasformando un club partito dalla Serie D in una realtà consolidata della massima serie.
|Bilancio
|Spese Hartono
|2020
|2,6
|2021
|7,4
|2022
|9,8
|2023
|23,5
|2024
|45,6
|2025
|139,3
|2026
|69,2
|TOTALE
|297,4
Roma, oltre un miliardo investito dai Friedkin
Ancora più consistente è l’impegno dei Friedkin nella Roma. La famiglia statunitense ha rilevato il club nell’agosto del 2020 da James Pallotta, con un’operazione che aveva una valorizzazione complessiva di circa 591 milioni di euro, ma nella quale l’esborso direttamente attribuito all’acquisizione e alle relative posizioni finanziarie è stato calcolato da Calcio e Finanza in 199 milioni di euro.
A questa cifra si sono aggiunti negli anni continui versamenti per finanziare l’attività del club. Dal 2020 alla prima parte del 2025/26, i finanziamenti soci considerati nell’analisi hanno raggiunto complessivamente 824 milioni di euro. Nel dettaglio, i Friedkin hanno versato 163,3 milioni nel 2020/21, 205,9 milioni nel 2021/22, 232,5 milioni nel 2022/23, 90 milioni nel 2023/24, 82,3 milioni nel 2024/25 e almeno 50 milioni nella prima parte del 2025/26, dato quest’ultimo ancora non definitivo.
Dentro questi versamenti rientrano anche i 96 milioni utilizzati per rimborsare una parte del bond da 275 milioni emesso dalla Roma nel 2019, operazione che aveva consentito alla società di ridurre l’indebitamento e il relativo peso degli interessi. Va inoltre considerato quanto speso per salire fino al 95% del capitale e arrivare al delisting del club: fra stake building e OPA, l’esborso è stato pari a circa 25,9 milioni di euro. Sommando i 199 milioni dell’acquisizione, gli 824 milioni di finanziamenti e i 25,9 milioni dell’OPA, l’investimento complessivo dei Friedkin raggiunge così circa 1,048 miliardi di euro.
|Bilancio
|Spese Friedkin
|Acquisto club
|199
|OPA
|25,9
|2021
|163,3
|2022
|205,9
|2023
|232,5
|2024
|90
|2025
|82,3
|2026
|50
|TOTALE
|1.048,9
Hartono contro Friedkin, due progetti sostenuti dalla proprietà
Il confronto restituisce quindi due ordini di grandezza differenti. Gli Hartono hanno destinato al Como quasi 300 milioni di euro, mentre l’impegno complessivo dei Friedkin per la Roma ha superato il miliardo. Un investimento al quale si somma anche lo sforzo profuso per la costruzione del nuovo stadio a Pietralata, stimato in 1,048 miliardi di euro, curiosamente la medesima cifra investita dai Friedkin finora per il club.
Le due cifre non vanno però lette come un confronto perfettamente omogeneo: il calcolo relativo alla Roma comprende separatamente acquisizione del club, OPA e finanziamenti soci, mentre quello del Como include i versamenti effettuati nel corso degli esercizi, alcune operazioni con parti correlate e il costo iniziale dell’acquisto di 200mila euro (minimo in relazione alla cifra complessiva).
Resta comunque evidente il ruolo determinante delle due proprietà. Como-Roma sarà così anche il confronto tra due progetti costruiti attraverso un sostegno finanziario molto rilevante: quasi 1,35 miliardi di euro complessivi dall’Indonesia agli Stati Uniti d’America.