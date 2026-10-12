La Serie A torna in assemblea: al centro i diritti tv esteri e della Coppa Italia

La Serie A si prepara a tornare in assemblea. I club del massimo campionato italiano si ritroveranno venerdì 16 ottobre a Milano, alle ore 11.30, per discutere una serie di argomenti rilevante per il futuro. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, al centro delle discussioni delle 20 società sportive ci saranno in particolare i diritti televisivi, con focus sui diritti internazionali e sul prossimo ciclo di Coppa Italia e Supercoppa italiana . Si parlerà inoltre del bilancio della Lega.

Nel dettaglio, dopo l’assemblea di metà settembre era emerso come il lavoro fosse concentrato su cinque o sei proposte da parte dei fondi interessati a rilevare una quota della società che verrebbe costituita per la gestione di questa parte di diritti televisivi. Le offerte dovevano essere però ancora definite, perché prevedevano modelli diversi tra loro da valutare con attenzione.

Sempre sul fronte dei diritti televisivi, come detto ci si concentrerà anche sul bando per la Coppa Italia (alla quale è collegata anche la Supercoppa italiana). Il ciclo attuale – che vede Mediaset detentrice dei diritti in esclusiva, con un investimento annuo di circa 56 milioni di euro – scadrà alla fine della stagione, motivo per cui si lavora al lancio del nuovo bando, che avverrà entro la fine dell’anno.

Nei giorni scorsi l’Antitrust ha approvato le linee guida per la vendita dei diritti tv della Serie A, ma anche della Coppa Italia e della Supercoppa italiana, per il ciclo 2029-2034. Da capire se anche le due coppe nazionali seguiranno l’arco temporale della Serie A, allargando a cinque anni il ciclo dei diritti televisivi (che fino a oggi ha coperto invece tre stagioni).