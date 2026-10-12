Il Genoa rivoluziona la dirigenza: via Lopez, arrivano Modesto e Melissano

Con la prima vittoria in campionato per il Genoa arriva anche una vera e propria rivoluzione della dirigenza sportiva del club. I rossoblù, infatti, hanno ufficializzato nella giornata di ieri l’addio del direttore sportivo Diego Lopez con il conseguente arrivo di Stefano Melissano. A quest’ultimo si aggiunge poi l’ex Juventus François Modesto come Chief of Football.
«Modesto porta con sé una vasta esperienza nazionale e internazionale nella gestione calcistica e supervisionerà la strategia tecnica del club e l’indirizzo complessivo delle sue attività legate al calcio – si legge nel comunicato ufficiale del Genoa –. Melissano guiderà il settore sportivo della Prima Squadra, lavorando al fianco dello staff tecnico sul reclutamento dei giocatori, sulla gestione della rosa e sulle attività di mercato, in linea con la strategia di sviluppo portata avanti dal club. Il Genoa CFC augura a François Modesto e Stefano Melissano il massimo successo nei loro nuovi incarichi».
Il comunicato del club ligure poi conclude: «Il club conferma inoltre la partenza di Diego Lopez, il cui rapporto professionale con il Genoa CFC è giunto al termine. Il club esprime la propria riconoscenza a Diego per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrati, oltre che per il contributo fornito allo sviluppo della struttura sportiva del club durante il suo mandato come Chief of Football, augurandogli il meglio per il futuro».
L’incarico di Diego Lopez al Genoa, quindi, è durato meno di un anno dalla sua nomina avvenuta il 1° novembre scorso. Ora i rossoblù sperano di aver costruito una dirigenza sportiva all’altezza che possa accompagnare la squadra di Daniele De Rossi verso i suoi obiettivi.