Il Genoa rivoluziona la dirigenza: via Lopez, arrivano Modesto e Melissano

Con la prima vittoria in campionato per il Genoa arriva anche una vera e propria rivoluzione della dirigenza sportiva del club. I rossoblù, infatti, hanno ufficializzato nella giornata di ieri l’addio del direttore sportivo Diego Lopez con il conseguente arrivo di Stefano Melissano. A quest’ultimo si aggiunge poi l’ex Juventus François Modesto come Chief of Football.

«Modesto porta con sé una vasta esperienza nazionale e internazionale nella gestione calcistica e supervisionerà la strategia tecnica del club e l’indirizzo complessivo delle sue attività legate al calcio – si legge nel comunicato ufficiale del Genoa –. Melissano guiderà il settore sportivo della Prima Squadra, lavorando al fianco dello staff tecnico sul reclutamento dei giocatori, sulla gestione della rosa e sulle attività di mercato, in linea con la strategia di sviluppo portata avanti dal club. Il Genoa CFC augura a François Modesto e Stefano Melissano il massimo successo nei loro nuovi incarichi».