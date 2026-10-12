La UEFA Champions League torna protagonista su Prime Video con uno degli appuntamenti più attesi della seconda giornata della League Phase. Mercoledì 14 ottobre 2026, lo Stadio Olimpico ospiterà Roma-Real Madrid, una sfida dal grande fascino internazionale che sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma streaming di Amazon, con collegamento a partire dalle ore 19.30 e calcio d’inizio fissato alle 21.00.
Per i giallorossi si tratta di una serata particolarmente significativa, che segna il ritorno della Champions League all’Olimpico dopo oltre sette anni. L’ultima partita casalinga della Roma nella massima competizione europea risale infatti al febbraio 2019, quando la formazione capitolina affrontò il Porto negli ottavi di finale.
A rendere ancora più speciale l’appuntamento sarà il ritorno di José Mourinho nella Capitale, questa volta da avversario sulla panchina del Real Madrid. Il tecnico portoghese ritroverà lo stadio nel quale ha guidato la Roma alla conquista della Conference League nel 2022, un successo che ha rappresentato il primo trofeo UEFA della storia del club giallorosso.
Roma-Real Madrid su Prime Video: orario e telecronisti
La sfida tra Roma e Real Madrid sarà dunque visibile in diretta streaming esclusiva su Prime Video, che anche per la stagione 2026/27 trasmette le migliori partite del mercoledì di Champions League.
La copertura televisiva inizierà alle 19.30, con un ampio prepartita direttamente dallo Stadio Olimpico. A raccontare l’avvicinamento alla sfida saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Luca Toni e Cristiana Girelli, protagonisti delle analisi e degli approfondimenti prima del calcio d’inizio.
La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, mentre a bordocampo saranno presenti Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani. Nella VAR Room di Prime Video spazio invece all’ex arbitro Gianpaolo Calvarese.
Al termine dell’incontro, dalle ore 23.30, andrà in onda l’Highlights Show, condotto da Marco Cattaneo, Claudio Marchisio e Cristian Brocchi, con interviste, analisi e i momenti più importanti delle altre partite della competizione. Gli highlights di Roma-Real Madrid e di tutte le gare disputate martedì 13 e mercoledì 14 ottobre saranno inoltre disponibili on demand sulla piattaforma a partire dalle 23.00 di mercoledì.
Champions su Prime Video: tornano Prime Vision e le funzionalità interattive
La trasmissione di Roma-Real Madrid sarà accompagnata anche dalle funzionalità tecnologiche sviluppate da Prime Video per arricchire l’esperienza degli spettatori. Tra queste figura Prime Vision, un feed opzionale potenziato dall’intelligenza artificiale che permette di seguire la partita attraverso grafiche in realtà aumentata, statistiche avanzate e strumenti di analisi tattica.
Gli utenti potranno consultare una mappa tattica con le posizioni in tempo reale dei 22 calciatori, una barra dedicata all’inerzia della partita, dati sulle velocità dei giocatori e sui gol attesi (Expected Goals), oltre a indicazioni sulle possibili linee di passaggio e sull’identità del calciatore in possesso del pallone.
Sarà inoltre disponibile X-Ray, la funzione che consente di accedere in tempo reale alle statistiche fornite da Opta, alle formazioni e ai principali episodi della partita attraverso dispositivi web, mobile e Smart TV compatibili. Completano l’offerta Recap Rapido, che permette a chi si collega a partita iniziata di recuperare velocemente i gol già segnati prima di passare alla diretta, e Momenti Chiave, disponibile su Smart TV e Fire TV, per rivedere rapidamente gli episodi più importanti dell’incontro, dalle reti alle espulsioni fino ai calci di rigore.
Per gli abbonati ad Amazon Prime, Roma-Real Madrid rappresenterà così un nuovo appuntamento con la Champions League in esclusiva, a poco più di un mese dalla prima sfida stagionale trasmessa dalla piattaforma, quella tra Napoli e Arsenal.
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