A rendere ancora più speciale l’appuntamento sarà il ritorno di José Mourinho nella Capitale, questa volta da avversario sulla panchina del Real Madrid. Il tecnico portoghese ritroverà lo stadio nel quale ha guidato la Roma alla conquista della Conference League nel 2022, un successo che ha rappresentato il primo trofeo UEFA della storia del club giallorosso.

La UEFA Champions League torna protagonista su Prime Video con uno degli appuntamenti più attesi della seconda giornata della League Phase. Mercoledì 14 ottobre 2026, lo Stadio Olimpico ospiterà Roma-Real Madrid , una sfida dal grande fascino internazionale che sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma streaming di Amazon, con collegamento a partire dalle ore 19.30 e calcio d’inizio fissato alle 21.00.

Roma-Real Madrid su Prime Video: orario e telecronisti

La sfida tra Roma e Real Madrid sarà dunque visibile in diretta streaming esclusiva su Prime Video, che anche per la stagione 2026/27 trasmette le migliori partite del mercoledì di Champions League.

La copertura televisiva inizierà alle 19.30, con un ampio prepartita direttamente dallo Stadio Olimpico. A raccontare l’avvicinamento alla sfida saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Luca Toni e Cristiana Girelli, protagonisti delle analisi e degli approfondimenti prima del calcio d’inizio.

La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, mentre a bordocampo saranno presenti Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani. Nella VAR Room di Prime Video spazio invece all’ex arbitro Gianpaolo Calvarese.

Al termine dell’incontro, dalle ore 23.30, andrà in onda l’Highlights Show, condotto da Marco Cattaneo, Claudio Marchisio e Cristian Brocchi, con interviste, analisi e i momenti più importanti delle altre partite della competizione. Gli highlights di Roma-Real Madrid e di tutte le gare disputate martedì 13 e mercoledì 14 ottobre saranno inoltre disponibili on demand sulla piattaforma a partire dalle 23.00 di mercoledì.