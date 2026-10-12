Malagò: «Su Bianchedi ho sbagliato i tempi. Brunelli-Viglione? Qualcosa si dovrà fare»

«Io sono straconvinto che Diana Bianchedi sia la persona che più di tutte può rappresentare il ponte culturale tra il calcio e gli altri sport , in termini valoriali e in termini della sua storia professionale, del curriculum sportivo e imprenditoriale. Ho sbagliato il timing », ha dichiarato Malagò a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1.

«Quando io ho chiesto, chiamando tutte le persone interessate e nessuno può dire il contrario, eravamo nel mese di agosto quando tutto era fermo – racconta il neo commissario della FIGC –. Non era partito il campionato, era finito il Mondiale. Probabilmente questa cosa è stata interpretata anche dal mondo dei media come un sasso nello stagno, come una provocazione e questo mi ha creato oggettivamente un casus belli, che secondo me non era giusto. Però ho imparato che nella vita, anche nelle decisioni che hanno logica, l’aspetto temporale è fondamentale», conclude Malagò.

Il commissario della FIGC ha parlato anche di arbitri, anche in virtù dell’elezione a presidente dell’AIA di Francesco Massimi. «Il problema dei giovani arbitri c’è, come ha sottolineato anche il nuovo presidente Massini, a cui faccio i complimenti perché ha vinto una competizione al fotofinish. Una dimostrazione di democrazia, fermo restando che l’altro lato della medaglia mostra un mondo dell’AIA profondamente spaccato: mi dovrò adoperare il più possibile per renderlo unito. Il tema dei giovani è pesantissimo, già ci sono stati episodi particolarmente tristi di aggressioni fisiche che non sono un incentivo. C’è un problema di budget. Io sono arrivato a fine giugno, il budget 2026 era già impostato e non era straordinario. Sto arrampicandomi da tutte le parti per cercare fondi e coperture per quello che riteniamo essere una cosa molto importante».