Rush finale per il nuovo ds del Genoa: l'ex Juventus Modesto in pole

Chi è François Modesto?

Il nome di Modesto è per ora quello che piace di più all’amministratore delegato Andres Blazquez e lo sports advisor Razvan Rat. Il dirigente classe 1978 ed ex difensore del Cagliari, ha già una buona conoscenza della Serie A e ha già vissuto una situazione simile a quella del Genoa nei suoi anni al Monza. Dal 2022 al 2025 ha lavorato nella dirigenza del club durante gli anni di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi, aiutando la squadra di Raffaele Palladino a conquistare una salvezza storica.

Modesto conosce però anche realtà internazionali. Dopo un percorso da calciatore durato circa vent’anni, dal 1997 al 2016, decide di intraprendere subito la carriera da dirigente, ricoprendo ruoli di rilievo tra Grecia, Inghilterra e Italia. La sua carriera come Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area Scouting è iniziata all’Olympiakos, dove aveva giocato da calciatore. Con il club greco ha vinto quattro campionati e una Coppa nazionale. In Inghilterra ha lavorato al Nottingham Forest, sempre sotto la proprietà di Evangelos Marinakis. Da direttore tecnico ha contribuito alla promozione in Premier League, arrivata dopo 25 anni di attesa.

Nella scorsa stagione Modesto è stato anche direttore tecnico della Juventus a diretto riporto del Direttore Generale, Damien Comolli. Il quarantottenne francese era approdato nel club bianconero il 15 luglio 2025 e aveva definito l’occasione come una grande responsabilità. «Entrare a far parte di una società tanto gloriosa rappresenta per me un onore e una grande responsabilità» – aveva dichiarato François Modesto – «Questo club vanta una storia straordinaria e una cultura della vittoria che ammiro profondamente. Sono entusiasta di iniziare questo nuovo percorso, lavorando a stretto contatto con Damien, l’allenatore Igor Tudor e tutto lo staff per costruire un progetto ambizioso, moderno e vincente. Metterò a disposizione tutta la mia esperienza e il mio impegno per contribuire al successo della Juventus, in Italia e in Europa».