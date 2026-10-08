La Roma vince in Tribunale su Petrachi: definitivo il licenziamento dell'ex Ds

Il contenzioso fra la Roma e il suo direttore sportivo Gianluca Petrachi si chiude in Cassazione con la vittoria del club giallorosso. A riportarlo è l’edizione odierna de Il Tempo.

I magistrati con la loro decisione hanno quindi reso definitivo il licenziamento avvenuto nel luglio 2020. Si chiude così un lungo contenzioso, originato dalla brusca interruzione di un rapporto di lavoro che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto essere lungo e proficuo. Infatti, la Roma aveva fatto firmare a Petrachi un contratto di tre anni fino a giugno 2022 come direttore sportivo con oneri professionali rilevanti, soprattutto sul fronte della gestione del calciomercato, e con onori economici corposi, ossia una retribuzione fissa pari a 2,2 milioni di euro a stagione.