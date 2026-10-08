L’Italia protagonista della classifica internazionale dedicata ai Master in Sport Management

Come avviene dalla prima edizione della classifica, pubblicata nell’autunno 2012, il porta bandiera italiano si conferma il “ masterSport ” Master internazionale in management dello sport business giunto alla sua 31° edizione e nato nel 1996 dall’intuizione di un gruppo di professionisti del settore e che vede le migliori organizzazioni del nostro paese protagoniste e partner nello sviluppo formativo dei giovani partecipanti.

Come raccontato nelle note metodologiche della ricerca lo scopo è quello di avere un quadro il più aggiornato possibile del reale impatto dei diversi corsi nei loro sistemi sportivi nazionali e nella scena internazionale.

In una competizione globale che ha visto l’ingresso di decine di nuovi corsi statunitensi (vincitore assoluto il corso UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AMHERST) e dell’area MEA, il corso dell’Università di San Marino e Università San Raffaele, il più antico corso italiano del settore, si conferma come riferimento per qualità e attenzione ai partecipanti.

Master Sport Business: il masterSport al 1° posto al mondo per impatto sulla carriera

Il masterSport, progetto formativo parte del progetto Football University si è posizionato come “1° master al Mondo per impatto sulla carriera degli studenti”, piazzandosi anche nella TOP5 dedicata ai corsi Europei, nella TOP20 assoluta per qualità del corso e nella TOP10 Mondiale per valore riconosciuto dagli studenti alla Faculty.

La nuova edizione del masterSport è disponibile in 3 diverse versioni (College, Full Digitale e Uditori).

Il periodo di iscrizioni sarà disponibile fino al 16 novembre con 20 posti disponibili su selezione per l’edizione College e 20 posti, ad esaurimento, per la versione FULL DIGITAL.

A questo link, è disponibile la classifica completa di sport business postgraduate rankings