L’Italia protagonista della classifica internazionale dedicata ai Master in Sport Management

È stata pubblica la nuova classifica internazionale dei master in sport management redatta dalla rivista internazionale “Sport Business International”.
Da oltre 10 anni la rivista, punto di rifermento per il settore a livello mondiale, crea la “Post Graduate Rankings” ovvero la graduatoria dedicata al settore della formazione in sport management a livello globale con lo scopo di dare supporto ed aiuto agli studenti di tutto il mondo nella scelta del proprio percorso di specializzazione in ambito sportivo.
Nell’edizione 2026 sono stati monitorati tramite interviste agli studenti, a distanza di 3 anni dal loro diploma, oltre 120 corsi di tutto il mondo.
Le risposte a questi questionari anonimi compongono una classifica basata su parametri come l’impatto del corso sulla carriera, l’esperienza di studio, il panel dei relatori, il grado di internazionalizzazione e molte altre voci.
masterSport: una storia di successo nata nel 1996
Come raccontato nelle note metodologiche della ricerca lo scopo è quello di avere un quadro il più aggiornato possibile del reale impatto dei diversi corsi nei loro sistemi sportivi nazionali e nella scena internazionale.
Come avviene dalla prima edizione della classifica, pubblicata nell’autunno 2012, il porta bandiera italiano si conferma il “masterSport” Master internazionale in management dello sport business giunto alla sua 31° edizione e nato nel 1996 dall’intuizione di un gruppo di professionisti del settore e che vede le migliori organizzazioni del nostro paese protagoniste e partner nello sviluppo formativo dei giovani partecipanti.
In una competizione globale che ha visto l’ingresso di decine di nuovi corsi statunitensi (vincitore assoluto il corso UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AMHERST) e dell’area MEA, il corso dell’Università di San Marino e Università San Raffaele, il più antico corso italiano del settore, si conferma come riferimento per qualità e attenzione ai partecipanti.
Master Sport Business: il masterSport al 1° posto al mondo per impatto sulla carriera
Il masterSport, progetto formativo parte del progetto Football University si è posizionato come “1° master al Mondo per impatto sulla carriera degli studenti”, piazzandosi anche nella TOP5 dedicata ai corsi Europei, nella TOP20 assoluta per qualità del corso e nella TOP10 Mondiale per valore riconosciuto dagli studenti alla Faculty.
La nuova edizione del masterSport è disponibile in 3 diverse versioni (College, Full Digitale e Uditori).
Il periodo di iscrizioni sarà disponibile fino al 16 novembre con 20 posti disponibili su selezione per l’edizione College e 20 posti, ad esaurimento, per la versione FULL DIGITAL.
A questo link, è disponibile la classifica completa di sport business postgraduate rankings