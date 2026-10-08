Fatiche Nazionali: Milan in vetta per minuti, Inter seconda e Roma più riposata

La prima pausa per le nazionali extralarge, con quattro partite giocate dalle varie selezioni, ha messo davanti ai tecnici, e agli stessi calciatori, un nuovo scenario in un calendario sempre più concentrato di partite che aggiungono minuti nelle gambe dei giocatori. Ma quale club di Serie A ha visto i suoi calciatori in campo per più minuti in queste settimane di nazionali? Come riporta l’edizione del La Gazzetta dello Sport, a guidare questa speciale classifica è il Milan che ha visto i suoi calciatori impegnati soprattutto in Europa con la Nations League ma anche con Ecuador (Estupiñan), USA (Musah) e Nigeria (Chukwueze) per un totale di 2.625 minuti sommando tutti i calciatori convocati, con lo svizzero Jashari impiegato per ben 295 minuti totali. Seguono i giocatori dell’Inter che si fermano a 2.352 minuti. Qui a guidare il gruppo è un altro svizzero come Akanji che ha giocato tutte le quattro partite collezionando 360 minuti. Chiude il podio il Napoli con 2.094 minuti con Lobotka che è sceso in campo con la sua Slovacchia per 360 minuti.

Questo il minutaggio dei calciatori in nazionali delle big della Serie A in questa sosta con i tre giocatori più utilizzati: Milan – 2.625 minuti: Jashari (Svizzera) 295, Pavlovic (Serbia) 275, Ramos (Portogallo) 275; Inter – 2.352 minuti: Akanji (Svizzera) 360, Zielinski (Polonia) 346, Barella (Italia) 270; Napoli – 2.094 minuti: Lobotka (Slovacchia) 360, Hojlund (Danimarca) 341, Gilmour (Scozia) 327; Juventus – 1.772 minuti: Celik (Turchia) 360, Alajbegovic (Bosnia) 267, Zhegrova (Kosovo) 212; Como – 1.587 minuti: Ramon (Spagna U21) 207, Da Cunha (Francia) 205, Valle (Spagna U21) 180; Lazio – 1.232 minuti: Provstgaard (Danimarca) 360, Frattesi (Italia) 302, Sutalo (Croazia) 284; Roma – 1.204 minuti: Mora (Portogallo U21) 225, Ndicka (Costa d’Avorio) 187, Mancini (Italia) 180. Da questa graduatoria si può notare come i calciatori della Roma abbiano giocato meno della metà dei minuti rispetto ai quelli del Milan. E oltre ai già citati Akanji e Lobotka anche Celik della Juventus e Provstgaard della Lazio hanno collezionato tutti i minuti a disposizione rispettivamente con Turchia e Danimarca. Si ferma appena sotto al minutaggio completo un altro interista come Zielinski, sempre titolare con la Polonia.