Giorgia Meloni a Sportitalia: «Mai intervenuta per nominare Malagò commissario FIGC»

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha smentito categoricamente qualsiasi coinvolgimento nelle vicende relative al commissariamento della FIGC e, in particolare, nella scelta di Giovanni Malagò come commissario della Federcalcio. La smentita è arrivata direttamente dall’ufficio comunicazione di Palazzo Chigi a Sportitalia, dopo le indiscrezioni circolate su un presunto interessamento del Governo alla vicenda e su un possibile accordo per affidare l’incarico all’attuale presidente federale.
«Il presidente del Consiglio smentisce categoricamente di essere intervenuta riguardo alla nomina di Giovanni Malagò a commissario della FIGC e di avere avuto alcun ruolo nella vicenda», si legge nel messaggio trasmesso dall’ufficio comunicazione della premier all’emittente televisiva.
La precisazione contiene anche un passaggio particolarmente significativo: «Il premier specifica che qualora fosse realmente intervenuta, l’esito della vicenda sarebbe stato certamente diverso da quello che si è verificato». A rendere pubblica la posizione di Palazzo Chigi è stato il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, nel corso della trasmissione Sportitalia Mercato andata in onda nella serata di mercoledì 7 ottobre.
La presa di posizione della presidente del Consiglio arriva in un momento particolarmente delicato per gli equilibri della governance del calcio italiano, con la votazione per il commissariamento della FIGC al centro del dibattito politico e sportivo e con la nomina dello stesso Malagò a Commissario prima di arrivare a nuove elezioni il prossimo 14 dicembre.
Attraverso la nota diffusa a Sportitalia, Meloni ha dunque voluto escludere qualsiasi proprio ruolo nella vicenda, respingendo le ricostruzioni relative a un intervento diretto del Governo sulla scelta di Malagò.