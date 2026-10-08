Giorgia Meloni a Sportitalia: «Mai intervenuta per nominare Malagò commissario FIGC»

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha smentito categoricamente qualsiasi coinvolgimento nelle vicende relative al commissariamento della FIGC e, in particolare, nella scelta di Giovanni Malagò come commissario della Federcalcio. La smentita è arrivata direttamente dall’ufficio comunicazione di Palazzo Chigi a Sportitalia, dopo le indiscrezioni circolate su un presunto interessamento del Governo alla vicenda e su un possibile accordo per affidare l’incarico all’attuale presidente federale.

«Il presidente del Consiglio smentisce categoricamente di essere intervenuta riguardo alla nomina di Giovanni Malagò a commissario della FIGC e di avere avuto alcun ruolo nella vicenda», si legge nel messaggio trasmesso dall’ufficio comunicazione della premier all’emittente televisiva.