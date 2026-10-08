I paletti per il nuovo San Nicola: sì a uffici, negozi e hotel, ma niente appartamenti

Procede l’iter per il nuovo stadio San Nicola di Bari. È stato presentato martedì 6 settembre il progetto dalla società Stadio&Co nella prima riunione della Conferenza dei servizi, convocata a Palazzo di Città per valutare la riqualificazione della struttura. Tuttavia, il progetto di Gregory Vaughn per la riqualificazione degli stadi San Nicola e della Vittoria dovrà rispettare alcuni paletti anche sul fronte urbanistico. In particolare, la compensazione prevista per le opere realizzate non potrà tradursi nella costruzione di nuovi appartamenti. A riportarlo è il quotidiano Repubblica-Bari. A fare chiarezza sulla questione è stato Nicola Dentamaro, direttore generale del Comune di Bari, durante l’audizione davanti alle commissioni consiliari Cultura, Sport e Cura del territorio e ambiente. Al centro dell’incontro c’era la manifestazione di interesse presentata dalla società Stadio&Co di Vaughn. L’imprenditore statunitense è infatti interessato all’ammodernamento di entrambi gli stadi della città: il San Nicola e l’impianto Della Vittoria.

In caso di via libera al progetto, la società potrà ottenere un credito edilizio in cambio delle opere realizzate e messe a disposizione del Comune. Questo credito potrà essere utilizzato per altri interventi, ma non per costruire appartamenti. Gli interventi potranno riguardare infatti uffici, spazi commerciali e strutture ricettive, mentre sarà escluso l’uso residenziale. Inoltre, la compensazione potrà essere realizzata anche in zone diverse da quelle in cui si trovano il San Nicola e il Della Vittoria. Il progetto per i due stadi La proposta di Vaughn riguarda entrambi gli impianti. Il principale elemento di novità riguarda il Della Vittoria. Nel progetto lo stadio non sarebbe destinato soltanto allo sport, ma diventerebbe una struttura multifunzionale. Restano invece da approfondire gli aspetti economici dell’operazione. Dentamaro, il direttore generale del Comune di Bari, ha spiegato che: «Le garanzie sulla disponibilità delle risorse finanziarie saranno richieste nelle fasi successive». Nel fascicolo della manifestazione di interesse è presente una lettera del fondo americano Sixth Street, che ha dato la propria disponibilità a finanziare il progetto. Se la procedura dovesse andare avanti, la concessione dei due stadi potrebbe essere affidata a Stadio&Co. La durata, però, non è ancora definita e dipenderà dal tempo necessario alla società per recuperare gli investimenti previsti dal piano economico/finanziario.