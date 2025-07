La Juventus ha annunciato nella giornata odierna di avere accolto François Modesto, che da oggi, martedì 15 luglio 2025, ricoprirà il ruolo di Direttore Tecnico del club bianconero, a diretto riporto del Direttore Generale, Damien Comolli.

Chi è François Modesto? La storia del nuovo dirigente bianconero

Quarantasette anni tra poco più di un mese – il 19 agosto – François Modesto nasce a Bastia e dopo un percorso da calciatore durato circa vent’anni, dal 1997 al 2016, decide di intraprendere subito la carriera da dirigente, ricoprendo ruoli di rilievo tra Grecia, Inghilterra e Italia. Proprio nel nostro paese, Modesto ha trascorso una fetta importante della sua carriera, prima in campo e successivamente dietro la scrivania, conoscendo così a fondo il calcio italiano in tutte le sue sfaccettature.

La prima esperienza di François come Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area Scouting arriva nel 2016 e la vive in Grecia, all’Olympiacos, vincendo tre campionati e una coppa nazionale. Poi nel 2019 il passaggio in Inghilterra, al Nottingham Forest, dove nel ruolo di Director of Football chiude il suo triennio con la promozione del club inglese in Premier League dopo 23 anni di assenza.

Successivamente, nell’estate del 2022, l’arrivo in Italia, al Monza, neopromosso in Serie A, dove veste i panni del Direttore dell’Area Tecnica, restando in carica fino alla fine del 2024. «La sua visione, il suo percorso e la sua trasversalità saranno un valore aggiunto fondamentale per il nostro Club», specifica la Juventus.

Chi è François Modesto? Il commento di Damien Comolli e del nuovo innesto

«Sono felice di accogliere François nella nostra struttura – ha commentato Damien Comolli, Direttore Generale –, il suo ruolo sarà centrale nel coordinamento tra l’Area Tecnica (Match Analysis, Medical Department, Performance e Psychology ) e lo staff di Igor Tudor, contribuendo a rafforzare l’identità sportiva del club. La scelta di François è frutto di un’attenta valutazione: crediamo che la sua esperienza, maturata in contesti diversi e competitivi, e la sua conoscenza del calcio italiano possano dare un contributo immediato e duraturo alla crescita della Juventus».

«Entrare a far parte di una società tanto gloriosa rappresenta per me un onore e una grande responsabilità» – ha dichiarato François Modesto –. «Questo club vanta una storia straordinaria e una cultura della vittoria che ammiro profondamente. Sono entusiasta di iniziare questo nuovo percorso, lavorando a stretto contatto con Damien, l’allenatore Igor Tudor e tutto lo staff per costruire un progetto ambizioso, moderno e vincente. Metterò a disposizione tutta la mia esperienza e il mio impegno per contribuire al successo della Juventus, in Italia e in Europa».