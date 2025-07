Mondiali 2026, la FIGC sceglie San Siro per la sfida chiave con la Norvegia

San Siro tornerà ufficialmente a ospitare la Nazionale e lo farà in una partita che si preannuncia molto importante per il futuro degli Azzurri di Gennaro Gattuso.

Infatti, la FIGC ha comunicato come lo stadio Meazza sarà la cornice dell’ultima sfida di qualificazione ai Mondiali 2026 dove l’Italia affronterà la Norvegia, avversaria diretta per il primo posto, unico che garantisce il pass per la rassegna iridata, e che ha sconfitto Donnarumma e compagni alcune settimane fa per 3-0 compromettendo la corsa degli Azzurri e portando all’esonero di Luciano Spalletti, diventato effettivo dopo la vittoria per 2-0 contro la Moldavia.

Italia-Norvegia è in programma per domenica 16 novembre con fischio di inizio fissato per le 20.45. L’Italia, che riprenderà il cammino nelle qualificazioni mondiali il 5 e l’8 settembre affrontando l’Estonia a Bergamo e Israele sul campo neutro di Debrecen, tornerà a Milano otto mesi dopo la sconfitta con la Germania nella gara d’andata dei quarti di finale di UEFA Nations League: il 20 marzo 2025 gli Azzurri giocarono davanti a 60.000 spettatori, in un match che fece registrare il record di incassi per una gara della Nazionale.

Milano si conferma così la seconda città dopo Roma ad aver ospitato il maggior numero di gare della Nazionale (63 a fronte delle 65 giocate nella Capitale – bilancio di 39 vittorie, 19 pareggi e 5 sconfitte) nonché sede della Federcalcio tra il 1905 e il 1911. La sfida contro la Norvegia, Milano salirà a 64 partite ospitate della Nazionale, a una sola lunghezza dalla Capitale.

Inoltre, il capoluogo lombardo ha visto l’Italia scendere in campo in quattro diversi impianti: l’Arena Civica, il Velodromo Sempione (abbattuto nel 1928), il Campo Milan di Viale Lombardia e San Siro, che dal 3 marzo 1980 intitolato a Giuseppe Meazza.

Nel capoluogo lombardo gli Azzurri hanno mantenuto un’imbattibilità che ha sfiorato un secolo, esattamente 96 anni: dall’1-2 del gennaio 1925 con l’Ungheria (al Campo Milan, mentre nel 1911 l’altra sconfitta con gli ungheresi era arrivata all’Arena Civica) all’1-2 dell’ottobre 2021 con la Spagna al Meazza. La vittoria più ampia della Nazionale a Milano è Italia-Francia 9-4 del 18 gennaio 1920, mentre l’Austria è l’avversaria più affrontata (6 volte), seguita da Svezia, Svizzera, Ungheria e Portogallo (5).