NOW, aumento di 5 euro per il prezzo del Pass Sport

A partire da settembre, gli abbonati al pass Sport di NOW, piattaforma streaming che manda in onda i contenuti di Sky, dovranno fare fronte ad un aumento del proprio abbonamento di 5 euro: la novità è stata comunicata via mail dalla piattaforma ai propri clienti in questi giorni. NOW aggiorna così i propri listini, con gli aumenti che sono già in vigore per tutti i nuovi clienti, mentre per chi è già abbonato lo scatto avverrà a settembre.

Gli abbonati al pass Sport di NOW possono assistere alla UEFA Champions League, con 185 partite su 203 a stagione. E ancora, a disposizione tutta la UEFA Europa League e UEFA Conference League in esclusiva streaming, anche grazie a Diretta Gol. In più la UEFA Super Cup, lo scontro tra i campioni in carica della UEFA Champions League e dell’Europa League, in esclusiva streaming su NOW.

Tra i contenuti, il grande tennis con tutto Wimbledon in esclusiva fino al 2030, gli US Open e i tornei dell’ATP e WTA Tour, inclusi i 1000, 500, 250, le Nitto ATP Finals e le WTA Finals. Tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP in esclusiva streaming su NOW. Il grande basket americano della NBA; in più dalla prossima stagione le migliori partite delle squadre Europee in esclusiva streaming della Turkish Airlines Euroleague e della BKT EuroCup e le migliori partite della Serie A di basket.

In streaming su NOW anche il calcio della Serie A Enilive con 3 partite su 10 a turno e almeno 30 dei migliori 76 match della stagione, tra cui Roma-Inter, Juventus-Roma, Juventus-Napoli e Inter-Juventus. Inoltre, il meglio della Premier League in esclusiva streaming su NOW fino al 2028 e tutta la Serie C fino alla stagione 2027/2028.

NOW prezzo Pass Sport – Il nuovo listino

Quindi, dal prossimo settembre (e sin da oggi per tutti i nuovi abbonati), chi ha attivo un abbonamento a NOW con Pass Sport incluso si vedrà addebitare un costo mensile superiore di 5 euro. Ecco le nuove condizioni per il Pass Sport.

Per i nuovi clienti, il Pass Sport con abbonamento annuale, ma con pagamento mensile e vincolo di 12 mesi passa così a 19,99 euro al mese (prima era a 14,99 euro al mese), passando poi a 29,99 euro al mese. Per quanto riguarda l’abbonamento mensile al Pass Sport senza vincoli, dopo una promozione di due mesi a 24,99 euro al mese, il nuovo prezzo salirà a 29,99 euro.

Di conseguenza, l’abbonamento completo a NOW, con tutti i contenuti tra serie e film disponibili anche su Sky, cambia come di seguito: