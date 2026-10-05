Nations League, Italia Turchia dove vederla: data, orario e diretta

Italia Turchia dove vederla? È una delle sfide di maggiore interesse della quarta giornata della UEFA Nations League 2026/27. Italia e Turchia scendono in campo oggi, lunedì 5 ottobre 2026 allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Il calcio d’inizio fissato alle ore 20.45.
Le due nazionali sono inserite nel Gruppo 1 della Lega A e tornano ad affrontarsi appena una settimana dopo la gara disputata a Bursa, nella quale la nazionale di Roberto Mancini ha battuto la Turchia per 4-1.
L’Italia arriva alla sfida con 4 punti in classifica, dopo la sconfitta contro il Belgio, la vittoria sulla Turchia e il pareggio con la Francia. La Turchia di Vincenzo Montella è invece ancora ferma a quota zero e cercherà di conquistare i primi punti del girone.
Per gli Azzurri sarà quindi necessario conquistare altri 3 punti per tenersi lontani dalla zona più bassa del gruppo. La sfida è inoltre importante in vista dei cambiamenti nel format della Nations League, che dalla stagione 2028/29 passerà dalle attuali quattro leghe a tre.
Italia Turchia dove vederla in TV
Come di consueto, le sfide della Nazionale saranno visibili sulla Rai e in particolare su Rai 1 con collegamento dalle 20.30 per il prepartita e il conseguente post gara con interviste e approfondimenti. Tutte le altre partite della Nations League 2026/27 andranno in onda su Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e per quelli di NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Infatti, a trasmettere questa edizione della Nations League sarà la pay tv di Comcast, con il relativo servizio streaming Sky Go e la piattaforma satellite NOW.
Italia Turchia dove vederla in streaming
Italia-Turchia sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, la piattaforma ufficiale della Rai.
L’appuntamento è fissato per lunedì 5 ottobre alle ore 20.45, con diretta gratuita su Rai 1, oltre alla copertura in streaming su Rai Play.