Nations League, Italia Turchia dove vederla: data, orario e diretta

L’Italia arriva alla sfida con 4 punti in classifica , dopo la sconfitta contro il Belgio, la vittoria sulla Turchia e il pareggio con la Francia. La Turchia di Vincenzo Montella è invece ancora ferma a quota zero e cercherà di conquistare i primi punti del girone.

Le due nazionali sono inserite nel Gruppo 1 della Lega A e tornano ad affrontarsi appena una settimana dopo la gara disputata a Bursa, nella quale la nazionale di Roberto Mancini ha battuto la Turchia per 4-1.

Italia Turchia dove vederla in TV

Come di consueto, le sfide della Nazionale saranno visibili sulla Rai e in particolare su Rai 1 con collegamento dalle 20.30 per il prepartita e il conseguente post gara con interviste e approfondimenti. Tutte le altre partite della Nations League 2026/27 andranno in onda su Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e per quelli di NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Infatti, a trasmettere questa edizione della Nations League sarà la pay tv di Comcast, con il relativo servizio streaming Sky Go e la piattaforma satellite NOW.