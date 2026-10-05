Quel legame fra Nations League ed EURO 2028: perché Italia-Turchia è già decisiva

Il meccanismo è legato alla classifica generale della Nations League. La classifica compressiva del torneo determinerà le fasce per il sorteggio dei gironi di qualificazione all’Europeo 2028, con le prime partire in programma nel 2027 . Le quattro vincitrici dei gruppi della Lega A avranno la certezza di essere teste di serie e disputare un girone a quattro squadre invece che cinque, giocando meno partite e correndo meno rischi. L’obiettivo per gli Azzurri diventa dunque quello di mettersi al riparo di scivolare nella parte più bassa della classifica e di trovarsi in una posizione sfavorevole in vista del sorteggio.

L’Italia dopo la sconfitta contro il Belgio , la vittoria contro la Turchia e il pareggio con la Francia si trova al terzo posto con 4 punti. La vittoria garantirebbe alla Nazionale di essere matematicamente almeno terza nel gruppo 1 della Lega A e avrebbe la certezza di essere inserita nella seconda fascia di sorteggio alla qualificazione a EURO 2028.

Nations League, come funziona il torneo

Per capire perché l’importanza del piazzamento nel gruppo bisogna però partire dal funzionamento della Nations League. La competizione UEFA è organizzata in quattro leghe, dalla A alla D, sulla base del livello delle nazionali. La Lega A rappresenta il livello più alto e comprende 16 squadre, divise in quattro gruppi da quattro. L’Italia è inserita nel gruppo 1, insieme a Francia, Belgio e Turchia. Ogni nazionale affronta le altre due volte, una in casa e una in trasferta, per un totale di sei partite.

Al termine della fase a gironi, le prime due classificate di ogni gruppo della Lega A accedono ai quarti di finale. Le due migliori terze restano in Lega A in vista dell’edizione successiva del torno, mentre le due terze peggiori affrontano i playoff contro le seconde classificate della Lega B per determinare chi sarà protagonista nella massima fascia della Nations League. Le ultime due della Lega A vengono invece retrocesse direttamente in Lega B.

Tutti gli scenari per l’Italia

La classifica del gruppo 1 vede, al momento,, la Francia al primo posto con 7 punti, seguita dal Belgio a quota 6. L’Italia è terza con 4 punti, mentre la Turchia è ultima ancora ferma a zero. Gli Azzurri hanno ottenuto finora una vittoria contro la Turchia, un pareggio con la Francia e una sconfitta contro il Belgio.

Se l’Italia vince, sale a 7 punti e sarà matematicamente almeno terza. La Turchia, infatti, non potrà più raggiungerla nelle ultime due giornate. Gli Azzurri potrebbero inoltre sperare in una vittoria della Francia sul Belgio per raggiungere la seconda posizione a 7 punti, dietro ai francesi a quota 10. Se invece Francia e Belgio pareggiassero, Italia e Belgio si ritroverebbero pari a quota 7, con i belgi però in vantaggio per aver vinto lo scontro diretto di Roma per 2-0. Lo stesso discorso varrebbe in caso di vittoria del dei Diavoli Rossi: Belgio a 9, Francia e Italia a 7. Se l’Italia pareggia, sale a 5 punti e rimane al terzo posto al termine della giornata. Il terzo posto, però, non sarebbe ancora matematicamente al sicuro: nelle ultime due giornate la Turchia avrebbe ancora la possibilità di recuperare. Se l’Italia perde, resta a 4 punti e la Turchia sale a 3. Con solo un punto di vantaggio, le partite di novembre diventerebbero dunque decisive per evitare il quarto posto.