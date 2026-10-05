Quel legame fra Nations League ed EURO 2028: perché Italia-Turchia è già decisiva

L’Italia scende stasera in campo allo stadio Renato Dall’Ara contro la Turchia e in palio non c’è soltanto la vittoria. La partita può avere conseguenze importanti anche sul percorso degli Azzurri verso EURO 2028. I risultati ottenuti nel torneo determineranno infatti anche la posizione dell’Italia nel ranking utilizzato per il sorteggio delle qualificazioni al prossimo Europeo.
L’Italia dopo la sconfitta contro il Belgio, la vittoria contro la Turchia e il pareggio con la Francia si trova al terzo posto con 4 punti. La vittoria garantirebbe alla Nazionale di essere matematicamente almeno terza nel gruppo 1 della Lega A e avrebbe la certezza di essere inserita nella seconda fascia di sorteggio alla qualificazione a EURO 2028.
Il meccanismo è legato alla classifica generale della Nations League. La classifica compressiva del torneo determinerà le fasce per il sorteggio dei gironi di qualificazione all’Europeo 2028, con le prime partire in programma nel 2027. Le quattro vincitrici dei gruppi della Lega A avranno la certezza di essere teste di serie e disputare un girone a quattro squadre invece che cinque, giocando meno partite e correndo meno rischi. L’obiettivo per gli Azzurri diventa dunque quello di mettersi al riparo di scivolare nella parte più bassa della classifica e di trovarsi in una posizione sfavorevole in vista del sorteggio.
Nations League, come funziona il torneo
Per capire perché l’importanza del piazzamento nel gruppo bisogna però partire dal funzionamento della Nations League. La competizione UEFA è organizzata in quattro leghe, dalla A alla D, sulla base del livello delle nazionali. La Lega A rappresenta il livello più alto e comprende 16 squadre, divise in quattro gruppi da quattro. L’Italia è inserita nel gruppo 1, insieme a Francia, Belgio e Turchia. Ogni nazionale affronta le altre due volte, una in casa e una in trasferta, per un totale di sei partite.
Al termine della fase a gironi, le prime due classificate di ogni gruppo della Lega A accedono ai quarti di finale. Le due migliori terze restano in Lega A in vista dell’edizione successiva del torno, mentre le due terze peggiori affrontano i playoff contro le seconde classificate della Lega B per determinare chi sarà protagonista nella massima fascia della Nations League. Le ultime due della Lega A vengono invece retrocesse direttamente in Lega B.
Tutti gli scenari per l’Italia
La classifica del gruppo 1 vede, al momento,, la Francia al primo posto con 7 punti, seguita dal Belgio a quota 6. L’Italia è terza con 4 punti, mentre la Turchia è ultima ancora ferma a zero. Gli Azzurri hanno ottenuto finora una vittoria contro la Turchia, un pareggio con la Francia e una sconfitta contro il Belgio.
Se l’Italia vince, sale a 7 punti e sarà matematicamente almeno terza. La Turchia, infatti, non potrà più raggiungerla nelle ultime due giornate. Gli Azzurri potrebbero inoltre sperare in una vittoria della Francia sul Belgio per raggiungere la seconda posizione a 7 punti, dietro ai francesi a quota 10. Se invece Francia e Belgio pareggiassero, Italia e Belgio si ritroverebbero pari a quota 7, con i belgi però in vantaggio per aver vinto lo scontro diretto di Roma per 2-0. Lo stesso discorso varrebbe in caso di vittoria del dei Diavoli Rossi: Belgio a 9, Francia e Italia a 7. Se l’Italia pareggia, sale a 5 punti e rimane al terzo posto al termine della giornata. Il terzo posto, però, non sarebbe ancora matematicamente al sicuro: nelle ultime due giornate la Turchia avrebbe ancora la possibilità di recuperare. Se l’Italia perde, resta a 4 punti e la Turchia sale a 3. Con solo un punto di vantaggio, le partite di novembre diventerebbero dunque decisive per evitare il quarto posto.
L’importanza in vista di EURO 2032
Chiudere il girone nella posizione più alta possibile è essenziale anche in vista delle qualificazioni per EURO 2028. La prossima edizione degli Europei si giocherà in quattro paesi ospitanti: Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda. Queste non hanno il posto garantito alla fase finale del torneo continentale e parteciperanno quindi alle qualificazioni, ma avendo comunque un paracadute. Infatti, almeno due delle nazioni ospitanti saranno certe di partecipare in quanto è previsto il ripescaggio delle eventuali padrone di casa che non dovessero qualificarsi sul campo.
Il sorteggio di qualificazione a EURO 2028 si terrà domenica 6 dicembre 2026 a Belfast. Le nazionali saranno distribuite in dodici gironi da quattro o cinque squadre e la composizione delle fasce sarà stabilita sulla base della classifica provvisoria della Nations League 2026/27.
Le squadre saranno divise in 12 gironi da quattro o cinque nazionali. Al termine della fase di qualificazione, le 12 vincitrici dei gironi e le otto migliori seconde, per un totale di 20 squadre, accederanno direttamente alla fase finale di EURO 2028. Restano quindi quattro posti per completare le 24 partecipanti. Due saranno riservati alle due migliori nazionali ospitanti che non dovessero qualificarsi direttamente, mentre gli altri posti saranno assegnati attraverso gli spareggi. A questi potranno partecipare anche le migliori vincitrici dei gironi della Nations League 2026/27 che non avranno ottenuto la qualificazione.
L’Italia deve quindi puntare innanzitutto a evitare il quarto posto, che la farebbe scivolare nelle ultime posizioni della Lega A. Più alto sarà invece il piazzamento ottenuto, più favorevole sarà la posizione di partenza in vista del sorteggio delle qualificazioni. La classifica della Lega A è composta da 16 squadre, divise in quattro gironi da quattro. Le quattro vincitrici dei gironi occupano le prime posizioni della classifica generale della Nations League, seguite dalle quattro seconde, dalle quattro terze e infine dalle quattro quarte. Per questo motivo, anche il piazzamento dell’Italia nel gruppo A1 avrà un peso sulla graduatoria complessiva.
Il ranking e l’esame per l’Italia
Molto importante rimane anche il ranking FIFA. Dopo la sconfitta nei playoff contro la Bosnia, gli Azzurri occupavano il 12° posto. Oggi sono scesi al 15° posto, superati da Colombia e Messico, oltre che dalla Svizzera grazie ai punti conquistati durante il Mondiale. In Europa l’Italia è invece decima.
Il dato pratico è che le squadre meglio piazzate nella competizione finiscono per essere teste di serie nei sorteggi, con la prospettiva di affrontare gironi più semplice per Europei e Mondiali. Il nuovo commissario tecnico Mancini si trova così davanti a un compito in salita: recuperare posizioni per evitare di arrivare in difficoltà al primo sorteggio.
Per la Nazionale, dunque, la sfida contro la Turchia non vale soltanto i tre punti nel gruppo A1: è anche un’occasione per migliorare la propria posizione e costruire un percorso più favorevole verso Euro 2028.