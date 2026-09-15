La Nations League si prepara al cambio di format: nuove regole già dal 2026/27

Ritorna in campo la Nations League, con l’Italia pronta a fare il suo esordio nella quinta edizione della competizione. La maxi pausa per le Nazionali occuperà due weekend consecutivi per la prima volta e costringerà i campionati a fermarsi per due weekend, ma questa non sarà l’unica novità. In attesa del cambio di format previsto a partire dalla stagione 2028/29, la UEFA ha infatti introdotto alcune modifiche già per l’edizione 2026/27 della competizione per Nazionali. Si tratta di cambiamenti necessari per accompagnare la transizione verso la nuova struttura del torneo e che riguardano soprattutto i meccanismi di promozione e retrocessione. In particolare, rispetto alla scorsa edizione sarà più difficile retrocedere direttamente dalla Lega A alla Lega B, con maggiori possibilità di mantenere il proprio posto nella massima divisione attraverso gli spareggi. Ma nel dettaglio, che cosa cambia nella Nations League 2026/27?

Nations League come funziona? Le novità per l’edizione che sta per partire Nelle precedenti edizioni, le quattro Nazionali arrivate ultime nei rispettivi gironi di Lega A retrocedevano direttamente in Lega B. Le quattro terze classificate, invece, erano chiamate a disputare uno spareggio contro le seconde dei gironi di Lega B per evitare la retrocessione. A partire dall’edizione 2026/27 il sistema cambia. Non saranno più tutte le ultime dei quattro gironi a retrocedere automaticamente, ma soltanto le due peggiori quarte classificate. Allo stesso tempo, le due migliori terze classificate resteranno automaticamente in Lega A, senza dover disputare alcuno spareggio. Le due peggiori terze, invece, insieme alle due migliori quarte classificate, affronteranno negli spareggi le quattro seconde classificate dei gironi di Lega B. Il nuovo meccanismo offre quindi a un maggior numero di Nazionali la possibilità di evitare la retrocessione diretta, una modifica resa necessaria dall’aumento delle squadre che comporranno la Lega A a partire dall’edizione successiva.

Nations League come funziona? Il nuovo format dal 2028/29 Il cambiamento introdotto per la stagione 2026/27 rappresenta infatti il primo passo verso una riforma più ampia, che entrerà pienamente in vigore con la Nations League 2028/29. Il nuovo modello era stato approvato dal Comitato Esecutivo UEFA nel maggio 2026, mentre nella riunione di Salonicco andata in scena oggi sono state definite le modifiche transitorie al regolamento dell’edizione 2026/27 necessarie per arrivare alla nuova composizione delle leghe. La Nations League passerà infatti dalle attuali quattro leghe a tre – A, B e C –, con 18 Nazionali in ciascuna divisione. Ogni lega sarà divisa in tre gironi da sei squadre e ogni Nazionale disputerà sei partite contro cinque avversarie differenti. Il modello richiama da vicino alcuni principi del cosiddetto “sistema svizzero” già adottato dalla UEFA nelle competizioni europee per club: le squadre non affronteranno infatti tutte le avversarie del proprio raggruppamento con il tradizionale sistema di andata e ritorno. In presenza di tutte le 55 federazioni affiliate alla UEFA, la nuova Lega C comprenderà inoltre un girone da sette squadre, il cui calendario prenderà il via una finestra internazionale prima rispetto agli altri raggruppamenti. La modifica ai meccanismi di promozione e retrocessione del 2026/27 serve dunque proprio a riallineare il numero delle Nazionali in vista della nuova struttura. Al termine dell’edizione in partenza sarà infatti determinata la composizione delle tre leghe per il 2028/29. Come sarà composta la Lega A nel 2028/29 La nuova Lega A sarà formata da 18 Nazionali: le 8 squadre che raggiungeranno i quarti di finale della Nations League 2026/27;

che raggiungeranno i quarti di finale della Nations League 2026/27; le 2 migliori terze classificate dei gironi di Lega A;

dei gironi di Lega A; le 4 vincitrici dei gironi di Lega B , promosse direttamente;

, promosse direttamente; le 4 vincitrici degli spareggi tra Lega A e Lega B. Come sarà composta la Lega B Anche la Lega B sarà portata a 18 squadre. Ne faranno parte: le 2 peggiori quarte classificate della Lega A , retrocesse direttamente;

, retrocesse direttamente; le 4 squadre sconfitte negli spareggi tra Lega A e Lega B ;

; le 4 terze classificate della Lega B ;

; le 4 vincitrici dei gironi di Lega C ;

; le 4 vincitrici degli spareggi tra Lega B e Lega C. Come sarà composta la Lega C La Lega C, che assorbirà anche le Nazionali oggi presenti in Lega D, sarà composta da: le 4 squadre sconfitte negli spareggi tra Lega B e Lega C ;

; le 8 squadre classificate al terzo o al quarto posto nei gironi di Lega C ;

; le 6 Nazionali provenienti dall’attuale Lega D. La Nations League 2026/27 rappresenta quindi una vera e propria edizione di transizione: la struttura della competizione resterà ancora quella conosciuta finora, ma i risultati determineranno direttamente la composizione delle nuove Leghe A, B e C che debutteranno nel 2028/29.