Inizia la Nations League 2026/27: vincere il torneo vale oltre 10 milioni

Inizierà ufficialmente questo pomeriggio la quinta edizione della Nations League. L’edizione 2026/27 della competizione presenta alcune novità regolamentari in vista del cambio di format previsto dalla UEFA a partire dalla stagione 2028/29. Si tratta di cambiamenti necessari per accompagnare la transizione verso la nuova struttura del torneo e che riguardano soprattutto i meccanismi di promozione e retrocessione. In particolare, rispetto alla scorsa edizione sarà più difficile retrocedere direttamente dalla Lega A alla Lega B, con maggiori possibilità di mantenere il proprio posto nella massima divisione attraverso gli spareggi.

Per questa edizione, il torneo presenta ancora la struttura con 54 nazionali divise in quattro leghe. L’Italia, che ha visto il ritorno di Roberto Mancini nel ruolo di commissario tecnico, farà ancora parte della Lega A ed è stata inserita nel girone 1 che presenta più di una insidia. Infatti, Donnarumma e compagni dovranno vedersela con i vicecampioni del mondo della Francia, contro il Belgio e anche con la Turchia dei molti talenti a disposizione di Vincenzo Montella. Ma oltre all’aspetto sportivo, c’è anche l’aspetto economico. Quanto vale dunque la Nations League? E quali sono i premi per chi arriva in fondo alla competizione?