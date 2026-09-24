Inizia la Nations League 2026/27: vincere il torneo vale oltre 10 milioni

Inizierà ufficialmente questo pomeriggio la quinta edizione della Nations League. L’edizione 2026/27 della competizione presenta alcune novità regolamentari in vista del cambio di format previsto dalla UEFA a partire dalla stagione 2028/29.
Si tratta di cambiamenti necessari per accompagnare la transizione verso la nuova struttura del torneo e che riguardano soprattutto i meccanismi di promozione e retrocessione. In particolare, rispetto alla scorsa edizione sarà più difficile retrocedere direttamente dalla Lega A alla Lega B, con maggiori possibilità di mantenere il proprio posto nella massima divisione attraverso gli spareggi.
Per questa edizione, il torneo presenta ancora la struttura con 54 nazionali divise in quattro leghe. L’Italia, che ha visto il ritorno di Roberto Mancini nel ruolo di commissario tecnico, farà ancora parte della Lega A ed è stata inserita nel girone 1 che presenta più di una insidia. Infatti, Donnarumma e compagni dovranno vedersela con i vicecampioni del mondo della Francia, contro il Belgio e anche con la Turchia dei molti talenti a disposizione di Vincenzo Montella.
Ma oltre all’aspetto sportivo, c’è anche l’aspetto economico. Quanto vale dunque la Nations League? E quali sono i premi per chi arriva in fondo alla competizione?
Quanto vale Nations League 2026/27 – I premi a disposizione
La UEFA riconosce dei premi di partecipazione a tutte le federazioni, differenziandoli però in base alla lega di appartenenza. Ecco l’ammontare che ogni singola federazione riceverà dalla partecipazione alla Nations League 2025/26:
- Lega A – 2,25 milioni di euro
- Lega B – 1,5 milioni
- Lega C – 1,1 milioni
- Lega D – 750mila
A queste cifre poi possono sommarsi premi per aver concluso il rispettivo gruppo al primo posto. Premi che vengono calcolati anche qui in base alla lega di appartenenza:
- Lega A – 2,25 milioni di euro
- Lega B – 1,5 milioni
- Lega C – 1,1 milioni
- Lega D – 750mila
Ma se, come è noto, le tre leghe inferiori giocano avendo come obiettivo massimo la promozione, la Lega A mette in palio anche un trofeo, che nell’edizione scorsa fu vinto dal Portogallo. Infatti, le prime due classificate dei quattro gruppi della lega superiore passeranno alla fase a eliminazione diretta, che dalla scorsa edizione ha visto l’inserimento anche dei quarti di finale che si sono disputeranno sempre con la formula di andata e ritorno.
La UEFA prevede, proprio in quest’ottica, dei premi aggiuntivi per le nazionali della Lega A che si qualificano alle Finals che comprendono, appunto, quarti di finale, semifinali, finale terzo-quarto posto e finalissima. Il massimo organo del calcio europeo stabilisce l’ammontare dei premi in base al piazzamento finale:
- Primo posto – 6 milioni
- Secondo – 4,5 milioni
- Terzo – 3,5 milioni
- Quarto – 2,5 milioni
Insomma, una nazionale della Lega A che conquista il primo posto nel girone parte con una base di 4,5 milioni di euro, a cui si sommano in caso di successo nella competizione ulteriori 6 milioni. In totale, chi conquisterà il trofeo potrà arrivare a incassare fino a 10,5 milioni.