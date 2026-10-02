Eventi sportivi 2-8 ottobre: Francia-Italia, l'Inghilterra a Rijeka e l'attesa per Sinner

Zidane ha l’infermeria piena. Mancano Kylian Mbappé, Saliba, Konaté, Tchouaméni e Zaïre-Emery, e in attacco Olise e Doué dovrebbero affiancare Dembélé: proprio Olise, all’88’, ha deciso a Bruxelles lo 0-1 contro il Belgio. Mancini recupera invece Barella e Calafiori e porta a Parigi i quattro marcatori della notte di Bursa , da Bastoni a Pio Esposito. Nel 2024, sempre in Nations League, i due incroci finirono con lo stesso punteggio: 3-1 per gli azzurri al Parco dei Principi a settembre, 3-1 per i francesi a San Siro due mesi più tardi.

A Coverciano sono rimasti in nove, il resto del gruppo è partito per Parigi. Roberto Mancini ha diviso la squadra perché in quattro giorni lo aspettano la Francia, stasera a Saint-Denis, e la Turchia, lunedì a Bologna. Dopo lo 0-2 con il Belgio e il 4-1 di Bursa gli azzurri hanno 3 punti come i Diavoli Rossi, mentre la Francia di Zidane è sola in testa , a punteggio pieno. Sabato l’Inghilterra gioca a Rijeka davanti a una tribuna di bambini, effetto di una sanzione UEFA. E il tennis aspetta una risposta da Sinner.

Le assenze non bastano a riequilibrare la sfida. Lottomatica e Daznbet, entrambi con concessione ADM e quindi fra i siti dove scommettere legalmente online, quasi coincidono: 1.45* e 1.47 sulla Francia, 6.25 e 6.00 sull’Italia, con il pareggio a 4.85 su Lottomatica. Tutti e due pagano l’Over 2.5 a 1.53, coerente con i due 3-1 del 2024. Per Mancini il conto vero è in classifica, perché un’altra sconfitta lo lascerebbe a sei punti dalla Francia a metà girone.

Calcio · Nations League, Lega A, gruppo 3 · sabato 3 ottobre, ore 18 · Stadion Rujevica, Rijeka

A Rijeka un’Inghilterra già inseguitrice, davanti ai bambini

Lo stadio è lo stesso del 2018, quando l’Inghilterra giocò a Rijeka senza pubblico. Anche stavolta la federazione croata sconta una sanzione UEFA, ma con due deroghe: cento biglietti per i tifosi inglesi e l’ingresso di circa cinquemila bambini fino a 14 anni nei settori di casa. La squadra di Thomas Tuchel ha perso 2-3 a Wembley con la Spagna, dopo che Harry Kane aveva colpito la traversa su rigore sul 2-1, e ha reagito vincendo 2-0 a Praga. Anche la Croazia è passata da Praga, 2-1 con un gol di Pasalic. In Spagna ne ha presi quattro, due da Lamine Yamal.

L’Inghilterra resta favorita nei listini. Eurobet dà il segno 2 a 1.83, il pareggio a 3.70 e la Croazia a 3.85; SNAI scende a 1.80 sugli ospiti e sale a 4.00 sui padroni di casa. In serata la Spagna, già a 6 punti, ospita la Repubblica Ceca, e chi perde a Rijeka rischia di ritrovarsi a sei lunghezze dalla vetta dopo appena tre giornate.

Calcio · Nations League, Lega A, gruppo 1 · lunedì 5 ottobre, ore 20.45 · Stadio Renato Dall’Ara, Bologna

A Bologna la Turchia di Montella cerca il riscatto

Per Vincenzo Montella è il momento più difficile da quando guida la Turchia: zero punti in due giornate, i fischi del pubblico e una panchina che traballa. E prima di Bologna c’è ancora il Belgio, stasera. Al Dall’Ara troverà un’Italia che su quel campo perde di rado: secondo i dati della FIGC a Bologna la Nazionale ha vinto 16 delle 24 partite giocate, con 3 sole sconfitte. Proprio la Turchia, però, è l’ultima squadra passata di lì senza perdere: 0-0 in amichevole nel giugno 2024, alla vigilia dell’Europeo tedesco.

I valori di lunedì dipendono da stasera, quando Francia-Italia e Belgio-Turchia avranno ridisegnato il girone. Per la partita dei turchi GoldBet ha il Belgio a 1.53, il pareggio a 4.50 e la Turchia a 5.50. Se il pronostico verrà rispettato, Montella arriverà al Dall’Ara ancora a zero. A Bursa, del resto, gli azzurri gli avevano segnato tre gol nella prima mezz’ora di gioco.