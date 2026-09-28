Serie A: in campo solo il 28% di italiani, i numeri squadra per squadra

In vista della maxi pausa per la Nations League, il tema dello spazio riservato ai giocatori italiani in Serie A ritorna al centro delle discussioni. Dopo le prime cinque giornate della Serie A 2026/27, sono 454 i calciatori scesi in campo. Secondo un’analisi de Il Fatto Quotidiano, basata su i dati di Transfermarket.it, di questi il 28,2% è italiano, mentre il 71,8% è straniero. Si può notare un calo rispetto alla stagione 2025/26, dove la quota degli italiani era pari al 30,9%.

Il dato arriva in un momento particolare per il calcio italiano. Dopo la mancata qualificazione al Mondiale 2026, la Nazionale è ripartita da Roberto Mancini e si prepara ad affrontare i primi impegni della Nations League, mentre l’Under 21 di Silvio Baldini è impegnata nella corsa verso l’Europeo di Albania e Serbia 2027. L’idea di introdurre un numero minino di giocatori italiani in Serie A era stata presentata e accolta con cautela dal ministro per lo Sport Andrea Abodi, ma rimane per il momento semplicemente un’ipotesi.

Proprio Baldini aveva affrontato il tema nel giorno del raduno dell’Under 21: «Io non ho niente contro il Como ma ho fatto il tifo per Alvini, perché il nostro calcio è rappresentato più dal Frosinone che dal Como». I numeri danno ragione a Baldini. Il Frosinone è infatti la squadra che ha utilizzato più italiani nelle prime cinque giornate, con una percentuale del 69,9%. Il club di Alvini ha inoltre fornito cinque giocatori all’Under 21: Palmisani, Calbani, Cichella, Fini e Raimondo.

Alle spalle del Frosinone c’è il Monza, con il 56,8% di italiani utilizzati. Tra i giocatori impiegati dai brianzoli c’è anche il ventenne Eddy Kouadio, che è stato convocato per la prima volta in nazionale maggiore in occasione della Nations League. La situazione cambia completamente per la terza neopromossa. Il Venezia ha utilizzato appena lo 0,4% di calciatori italiani, con il 99,6% degli impiegati proveniente dall’estero. Nel complesso, sono soltanto due su venti le squadre di Serie A ad aver utilizzato più italiani che stranieri: Frosinone e Monza.