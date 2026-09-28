Serie A: in campo solo il 28% di italiani, i numeri squadra per squadra

In vista della maxi pausa per la Nations League, il tema dello spazio riservato ai giocatori italiani in Serie A ritorna al centro delle discussioni. Dopo le prime cinque giornate della Serie A 2026/27, sono 454 i calciatori scesi in campo. Secondo un’analisi de Il Fatto Quotidiano, basata su i dati di Transfermarket.it, di questi il 28,2% è italiano, mentre il 71,8% è straniero. Si può notare un calo rispetto alla stagione 2025/26, dove la quota degli italiani era pari al 30,9%.
Il dato arriva in un momento particolare per il calcio italiano. Dopo la mancata qualificazione al Mondiale 2026, la Nazionale è ripartita da Roberto Mancini e si prepara ad affrontare i primi impegni della Nations League, mentre l’Under 21 di Silvio Baldini è impegnata nella corsa verso l’Europeo di Albania e Serbia 2027. L’idea di introdurre un numero minino di giocatori italiani in Serie A era stata presentata e accolta con cautela dal ministro per lo Sport Andrea Abodi, ma rimane per il momento semplicemente un’ipotesi.
Proprio Baldini aveva affrontato il tema nel giorno del raduno dell’Under 21: «Io non ho niente contro il Como ma ho fatto il tifo per Alvini, perché il nostro calcio è rappresentato più dal Frosinone che dal Como». I numeri danno ragione a Baldini. Il Frosinone è infatti la squadra che ha utilizzato più italiani nelle prime cinque giornate, con una percentuale del 69,9%. Il club di Alvini ha inoltre fornito cinque giocatori all’Under 21: Palmisani, Calbani, Cichella, Fini e Raimondo.
Alle spalle del Frosinone c’è il Monza, con il 56,8% di italiani utilizzati. Tra i giocatori impiegati dai brianzoli c’è anche il ventenne Eddy Kouadio, che è stato convocato per la prima volta in nazionale maggiore in occasione della Nations League. La situazione cambia completamente per la terza neopromossa. Il Venezia ha utilizzato appena lo 0,4% di calciatori italiani, con il 99,6% degli impiegati proveniente dall’estero. Nel complesso, sono soltanto due su venti le squadre di Serie A ad aver utilizzato più italiani che stranieri: Frosinone e Monza.
Il dato delle big: meno italiani in campo per Juventus e Milan
Guardando alle principali squadre del campionato, Inter e Roma sono quelle con la percentuale più alta di italiani tra le big, rispettivamente al 29,3% e 29%. I nerazzurri hanno utilizzato 21 calciatori nelle prime cinque giornate, mentre la Roma ne ha impiegati 21.
Più indietro la Juventus, con appena il 15,2% di italiani sui 24 calciatori utilizzati. Un dato che si riflette anche nelle scelte di formazione: nelle gare contro Sassuolo e Atalanta, infatti, la Juventus non ha schierato italiani di movimento dal primo minuto, con l’unico italiano titolare rappresentato dal portiere.
Ancora più bassa la percentuale del Milan, che si ferma al 7,7% su 21 giocatori impiegati. Fa peggio soltanto il Como, con il 4,5%. Il club lariano aveva anche investito sul mercato per aumentare la presenza di italiani, acquistando tra gli altri Moise Kean, Samuele Ricci e Mattia Liberali, ma nelle prime cinque giornate il loro utilizzo resta limitato.
Per quanto riguarda le convocazioni in Nazionale, l’Inter ha fornito 3 giocatori a Mancini (Esposito, Bastoni, Barella). Della Roma sono invece due i convocati in nazionale maggiore: Gianluca Mancini e Daniele Ghilardi, oltre a Lulli e Pisilli nella Nazionale Under 21. Ma quindi, quanti sono i giocatori italiani e quanti gli stranieri impiegati in Serie A?
Impiego dei calciatori per squadra: italiani e stranieri
Ecco i numeri squadra per squadra:
- Frosinone: 22 giocatori utilizzati, 69,9% italiani e 30,1% stranieri.
- Monza: 24 giocatori utilizzati, 56,8% italiani e 43,2% stranieri.
- Atalanta: 20 giocatori utilizzati, 46,2% italiani e 53,8% stranieri.
- Cagliari: 24 giocatori utilizzati, 43,6% italiani e 56,4% stranieri.
- Lazio: 22 giocatori utilizzati, 36,2% italiani e 63,8% stranieri.
- Parma: 24 giocatori utilizzati, 35,3% italiani e 64,7% stranieri.
- Bologna: 25 giocatori utilizzati, 34,7% italiani e 65,3% stranieri.
- Napoli: 21 giocatori utilizzati, 33,1% italiani e 66,9% stranieri.
- Torino: 26 giocatori utilizzati, 30,3% italiani e 69,7% stranieri.
- Inter: 21 giocatori utilizzati, 29,3% italiani e 70,7% stranieri.
- Roma: 21 giocatori utilizzati, 29,0% italiani e 71,0% stranieri.
- Fiorentina: 23 giocatori utilizzati, 26,2% italiani e 73,8% stranieri.
- Genoa: 22 giocatori utilizzati, 24,1% italiani e 75,9% stranieri.
- Sassuolo: 25 giocatori utilizzati, 20,9% italiani e 79,1% stranieri.
- Lecce: 22 giocatori utilizzati, 15,5% italiani e 84,5% stranieri.
- Juventus: 24 giocatori utilizzati, 15,2% italiani e 84,8% stranieri.
- Milan: 21 giocatori utilizzati, 7,7% italiani e 92,3% stranieri.
- Como: 21 giocatori utilizzati, 4,5% italiani e 95,5% stranieri.
- Udinese: 23 giocatori utilizzati, 4,2% italiani e 95,8% stranieri.
- Venezia: 23 giocatori utilizzati, 0,4% italiani e 99,6% stranieri.
In totale: 454 giocatori utilizzati, con il 28,2% italiani e il 71,8% stranieri.