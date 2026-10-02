Manchester City, pronto il ricorso contro la sentenza della Premier League

Il Manchester City è pronto a presentare ricorso contro la decisione della commissione indipendente che ha riconosciuto il club colpevole di una lunga serie di violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Il termine per depositare l’appello scade oggi e – come riportato dall’agenzia di stampa Reuters – il club inglese dovrebbe procedere, aprendo così un nuovo capitolo di una vicenda destinata a protrarsi ancora a lungo.

Il City ha sempre respinto ogni accusa e ha già fatto sapere di voler contestare le conclusioni della commissione, secondo cui il club avrebbe utilizzato contratti commerciali fittizi nell’ambito di un sistema volto a gonfiare i ricavi e ridurre artificialmente i costi per oltre 900 milioni di sterline, pari a oltre 1 miliardo di euro, nell’arco di quasi un decennio.