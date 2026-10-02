Manchester City, pronto il ricorso contro la sentenza della Premier League

Il Manchester City è pronto a presentare ricorso contro la decisione della commissione indipendente che ha riconosciuto il club colpevole di una lunga serie di violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Il termine per depositare l’appello scade oggi e – come riportato dall’agenzia di stampa Reuters – il club inglese dovrebbe procedere, aprendo così un nuovo capitolo di una vicenda destinata a protrarsi ancora a lungo.
Il City ha sempre respinto ogni accusa e ha già fatto sapere di voler contestare le conclusioni della commissione, secondo cui il club avrebbe utilizzato contratti commerciali fittizi nell’ambito di un sistema volto a gonfiare i ricavi e ridurre artificialmente i costi per oltre 900 milioni di sterline, pari a oltre 1 miliardo di euro, nell’arco di quasi un decennio.
La società sostiene di disporre di un corpo di prove «inconfutabili» in grado di dimostrare la correttezza del proprio operato. Tra le argomentazioni che dovrebbero essere presentate in appello figura anche la tesi secondo cui una parte dei fondi legati agli accordi di sponsorizzazione sarebbe arrivata direttamente dal governo di Abu Dhabi e non dai proprietari del club.
La vicenda viene seguita con attenzione anche dalla Football Association. «La decisione della commissione indipendente ha implicazioni significative per l’integrità del gioco», ha spiegato la Federcalcio inglese in una nota, aggiungendo di stare valutando attentamente il provvedimento e le sue conseguenze prima di decidere eventuali ulteriori iniziative.
Secondo le nuove procedure accelerate introdotte dalla Premier League, l’udienza di appello dovrebbe tenersi entro 12 settimane dal deposito del ricorso, mentre la decisione dovrebbe arrivare entro 30 giorni dalla conclusione dell’udienza. Il Manchester City, tuttavia, dovrebbe contestare anche l’applicabilità di queste regole, sostenendo che non fossero ancora in vigore quando il club venne formalmente accusato nel febbraio 2023.
Le conseguenze del caso, intanto, potrebbero andare ben oltre le eventuali sanzioni sportive. La presidente della Treasury Committee, Meg Hillier, ha chiesto chiarimenti all’autorità fiscale britannica HMRC sulle iniziative che intende assumere dopo la pubblicazione della decisione della commissione, che ha accertato oltre un centinaio di violazioni delle regole della Premier League nel corso di più stagioni.
Sul fronte legale, inoltre, diversi esperti ritengono possibile l’apertura di una lunga fase di contenzioso. Club rivali, calciatori e agenti potrebbero infatti valutare eventuali richieste di risarcimento collegate agli effetti economici prodotti dalle violazioni accertate. Con il ricorso del City, la vicenda è dunque destinata a entrare in una nuova fase, con tempi e conseguenze ancora difficili da definire.