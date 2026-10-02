Secondo anno consecutivo in positivo per la holding di Piqué: nel 2025 utile di 1,5 milioni

Un altro bilancio in positivo per la Kerad Holding SL, la holding di Gerard Piqué che detiene il controllo di partecipazioni in FC Andorra, Kosmos Studios e Kings League. Società che ha registrato il secondo esercizio consecutivo in utile, chiudendo il 2025 con un risultato netto positivo di 1,5 milioni di euro. Secondo quanto anticipato da Economía Digital e verificato da Palco23 attraverso i bilanci annuali della società, il risultato ha registrato una flessione di circa il 18%, considerando che nel 2024 Kerad Holding SL aveva chiuso con un utile netto di 1,8 milioni di euro. Il dato del 2025 però sorprende considerando che la società non ha registrato alcun importo netto alla voce relativa al fatturato, ovvero i ricavi derivanti dall’attività ordinaria. Sono invece presenti ricavi finanziari per poco più di 1 milione di euro. Sebbene positivi, si tratta di valori nettamente inferiori ai 4,1 milioni di euro contabilizzati nell’esercizio precedente.

I costi del personale, invece, sono aumentati di circa il 25%, passando da 90.000 a 112.500 euro, mentre la voce relativa agli altri costi operativi è cresciuta di circa l’11%, raggiungendo quota 33.874 euro. Il totale dell’attivo di Kerad Holding SL ammonta a 64 milioni di euro, il 12% in più rispetto all’anno precedente, quando si attestava intorno ai 58 milioni di euro. Tra le principali voci figurano investimenti in società del gruppo per quasi 53 milioni di euro. Il patrimonio netto supera invece i 40 milioni di euro, a fronte di un capitale sociale di poco inferiore ai 2,3 milioni e di una riserva da sovrapprezzo azioni pari a 32 milioni di euro. Per quanto riguarda il passivo, quello a lungo termine ammonta a 22,7 milioni, mentre quello a breve termine supera di poco il milione. Particolarmente rilevanti sono gli oltre 10 milioni di nuove passività finanziarie a lungo termine, una voce che non era presente nel bilancio dell’esercizio precedente.