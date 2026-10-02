Secondo le ricostruzioni effettuate da Calcio e Finanza, questo club dovrebbe essere proprio il Milan . L’accordo tra la società rossonera e Puma (che attualmente produce le divise rossonere) scadrà il 30 giugno 2028 e non dovrebbe essere rinnovato, per fare spazio all’altro colosso tedesco dell’abbigliamento sportivo, che tornerebbe così a vestire i calciatori della squadra milanese dopo un decennio.

Mancano ancora quasi due anni alla fine del rapporto con Puma , ma il Milan sarebbe già al lavoro per siglare un accordo con un nuovo partner per il futuro. Secondo quanto riportato in questi giorni da Footy Headlines – sito specializzato sul fronte dei leak delle divise da gioco e delle partnership tecniche – Adidas sarebbe pronta ad annunciare un nuovo grande accordo con un club italiano.

In precedenza, Adidas e il Milan erano stati legati per ben vent’anni. Poi nella stagione 2018/19 il passaggio a Puma e dieci anni di rapporto, con il rinnovo arrivato nel 2022. Ora si dovrebbe tornare al passato e non è inusuale che le prime informazioni su questo fronte filtrino adesso, considerando i tempi che richiede la programmazione sul fronte dello studio e della realizzazione delle divise da gioco per un club di prima fascia.

Da Casa Milan non arrivano commenti sulla possibilità e viene ribadito che Puma è un partner importante, con il quale c’è un impegno fino al 2028 (il brand dà anche il nome al centro sportivo Vismara, che accoglie le giovanili rossonere ed è stato rinominato Puma House of Football). La strada tuttavia sembra tracciata e dovrebbe portare ad Adidas tra poco meno di due anni.

La nuova intesa potrebbe offrire una spinta importante anche sul fronte economico. Il Milan ha annunciato nei giorni scorsi che i ricavi da sponsorizzazione hanno superato per la prima volta nella storia i 100 milioni di euro annui. Una cifra che ha risentito della crescita del corrispettivo versato da un altro partner importante come Emirates, e che potrebbe crescere ulteriormente nel 2026/27 anche grazie al rinnovo siglato con la compagnia aerea.