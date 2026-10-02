Mancano ancora quasi due anni alla fine del rapporto con Puma, ma il Milan sarebbe già al lavoro per siglare un accordo con un nuovo partner per il futuro. Secondo quanto riportato in questi giorni da Footy Headlines – sito specializzato sul fronte dei leak delle divise da gioco e delle partnership tecniche – Adidas sarebbe pronta ad annunciare un nuovo grande accordo con un club italiano.
Secondo le ricostruzioni effettuate da Calcio e Finanza, questo club dovrebbe essere proprio il Milan. L’accordo tra la società rossonera e Puma (che attualmente produce le divise rossonere) scadrà il 30 giugno 2028 e non dovrebbe essere rinnovato, per fare spazio all’altro colosso tedesco dell’abbigliamento sportivo, che tornerebbe così a vestire i calciatori della squadra milanese dopo un decennio.
In precedenza, Adidas e il Milan erano stati legati per ben vent’anni. Poi nella stagione 2018/19 il passaggio a Puma e dieci anni di rapporto, con il rinnovo arrivato nel 2022. Ora si dovrebbe tornare al passato e non è inusuale che le prime informazioni su questo fronte filtrino adesso, considerando i tempi che richiede la programmazione sul fronte dello studio e della realizzazione delle divise da gioco per un club di prima fascia.
Da Casa Milan non arrivano commenti sulla possibilità e viene ribadito che Puma è un partner importante, con il quale c’è un impegno fino al 2028 (il brand dà anche il nome al centro sportivo Vismara, che accoglie le giovanili rossonere ed è stato rinominato Puma House of Football). La strada tuttavia sembra tracciata e dovrebbe portare ad Adidas tra poco meno di due anni.
La nuova intesa potrebbe offrire una spinta importante anche sul fronte economico. Il Milan ha annunciato nei giorni scorsi che i ricavi da sponsorizzazione hanno superato per la prima volta nella storia i 100 milioni di euro annui. Una cifra che ha risentito della crescita del corrispettivo versato da un altro partner importante come Emirates, e che potrebbe crescere ulteriormente nel 2026/27 anche grazie al rinnovo siglato con la compagnia aerea.
Attualmente Puma versa al Milan poco più di 25 milioni di euro per la sponsorship tecnica (dato ufficiale relativo all’ultimo bilancio disponibile, stagione 2024/25). Dal fascicolo sull’esercizio 2025/26 emergerà il valore dell’accordo per la passata stagione, ma in ogni caso è lecito attendersi una crescita anche sotto questo punto di vista in caso di nuova intesa con Adidas.
Se l’accordo verrà finalizzato, il brand tedesco accoglierà sotto la sua ala un altro club di Serie A aggiungendolo a Juventus, Roma e Lecce. Non ci sarà più invece il Como, che – come ormai noto da qualche tempo – a partire dal 2027/28 inizierà ad autoprodurre le divise da gioco seguendo un percorso simile a quello del Napoli.