Tra costi e concessione: si allungano i tempi del nuovo Franchi

Si allungano i tempi per definire il futuro dello stadio Artemio Franchi. La Fiorentina ha presentato gli ultimi documenti relativi al project financing, ma la Conferenza dei servizi sta ancora valutando la nuova documentazione. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che parla di un rallentamento dei tempi della procedura, in quanto restano ancora da definire aspetti fondamentali dell’accordo.

Le incognite principale sono due: la durata della concessione e il relativo canone annuale. L’ipotesi iniziale prevedeva una concessione di 90 anni, con un affitto compreso tra 1,5 e 1,8 milioni di euro all’anno. L’ultima proposta potrebbe invece prevedere una durata di circa 50-55 anni, eventualmente rinnovabile.