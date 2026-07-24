La Giunta comunale ha approvato una delibera di indirizzo con cui prende atto dell’avvio del procedimento, conferma il percorso della candidatura di Firenze a UEFA EURO 2032 e impartisce agli uffici le indicazioni necessarie per assicurare, in ogni scenario, il completamento della riqualificazione dell’impianto.

Passaggio decisivo nel percorso per completare la riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze. La Fiorentina ha presentato a Palazzo Vecchio la propria proposta di project financing relativa al secondo lotto dei lavori, aprendo formalmente un iter che potrebbe ridefinire il quadro economico, gestionale e operativo dell’intervento.

Il dossier procede ora lungo due direttrici parallele. Da una parte c’è l’istruttoria sulla proposta avanzata dal club viola, esaminata secondo la procedura prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo 38/2021; dall’altra proseguono le attività necessarie a garantire la conferma della candidatura di Firenze tra le città italiane destinate a ospitare le partite degli Europei del 2032.

La prima seduta della Conferenza dei servizi preliminare si è tenuta il 14 luglio, facendo partire il termine di sessanta giorni previsto dalla normativa per valutare gli elementi tecnici, amministrativi, finanziari e gestionali contenuti nella proposta. Soltanto al termine dell’istruttoria il Comune potrà pronunciarsi sull’eventuale dichiarazione di pubblico interesse, passaggio necessario per consentire all’operazione di proseguire attraverso le successive procedure.

Le tempistiche porteranno inevitabilmente l’esame oltre il 31 luglio, ultima data disponibile per trasmettere alla FIGC la documentazione relativa alla candidatura di Firenze per EURO 2032. Palazzo Vecchio ha però predisposto una soluzione per evitare che l’iter del project financing rallenti o comprometta il dossier europeo, mettendo nero su bianco la disponibilità a garantire la copertura economica del secondo lotto.

Il punto centrale riguarda il fabbisogno residuo, stimato in 55 milioni di euro. Qualora la proposta della Fiorentina non dovesse essere dichiarata di pubblico interesse, sarà il Comune ad assicurare le risorse mancanti attraverso le modalità già previste dalla delibera 222 del 15 giugno 2026. In questo modo la copertura finanziaria del secondo stralcio viene garantita indipendentemente dall’esito della Conferenza dei servizi.

«L’Amministrazione conferma la determinazione a procedere al completamento della riqualificazione dello stadio, assicurando la copertura del fabbisogno residuo e incaricando gli uffici alla predisposizione degli atti necessari», si legge nella nota diffusa da Palazzo Vecchio. Una posizione che consente al Comune di offrire alla FIGC le garanzie tecniche, amministrative e finanziarie richieste per mantenere Firenze all’interno della selezione.

Gli uffici sono stati incaricati di predisporre entro il 31 luglio tutta la documentazione necessaria, che sarà trasmessa alla Federazione e, attraverso la FIGC, alla UEFA. Il materiale resterà riservato fino alla conclusione del procedimento in corso, così da tutelare la regolarità dell’istruttoria e delle eventuali fasi successive. La conferma della candidatura non rappresenta soltanto un tema di prestigio e posizionamento internazionale. L’inserimento del Franchi tra gli impianti destinati a EURO 2032 potrebbe infatti consentire l’accesso alle risorse previste per gli stadi considerati di interesse strategico nazionale, con nuovi fondi potenzialmente utilizzabili per arredi, skybox, dotazioni tecnologiche e interventi accessori.

La proposta della Fiorentina potrebbe dunque diventare il tassello decisivo per completare il progetto e definire il futuro assetto gestionale dello stadio. Allo stesso tempo, la garanzia pubblica sui 55 milioni permette al Comune di mettere al riparo il secondo lotto e di portare avanti senza interruzioni la candidatura europea.