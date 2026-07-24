La Germania si affida a Klopp: contratto fino al 2030 e ingaggio top per l'ex Liverpool

«È un grande onore essere qui oggi – ha esordito Klopp in conferenza stampa –. Quello che mi è successo negli ultimi giorni è stato come un film, tante cose mi stanno passando per la mente. Avevo già un’idea di quanto fosse impegnativo il ruolo di commissario tecnico della nazionale. Ma quando lo si ricopre, se ne percepisce ancora di più la portata e la responsabilità . Sapendo da dove vengo, era inimmaginabile per me che sarei mai arrivato a questo punto». E poi mette in chiaro una cosa, memore del trattamento subito in patria dal suo predecessore Julian Nagelsmann in seguito alla sorprendente eliminazione ai sedicesimi di finale dei Mondiali contro il Paraguay : «Il giorno in cui non mi vorrete più, me ne vado senza alcun indennizzo di buonuscita . Se domani mi dite che sto facendo una schifezza, me ne vado. Se vi comportate male e non lasciate in pace la mia famiglia, me ne vado. Criticatemi in modo costruttivo se qualcosa non funziona. Sono felice di lavorarci su».

Sull’esperienza in Red Bull: «Il mio periodo alla Red Bull è stato un capitolo incredibilmente gratificante. Onestamente, non mi aspettavo che finisse così presto. Questo mi rende ancora più orgoglioso di ciò che abbiamo costruito insieme e ancora più grato a tutti, nei nostri club e nell’intera organizzazione, per la fiducia, la passione e l’impegno dimostrati. Diventare commissario tecnico della Nazionale tedesca è un grande onore e, allo stesso tempo, una grande sfida che sono ansioso di affrontare. Sono quindi molto grato a Oliver Mintzlaff (CEO Corporate Projects and Investments Red Bull, ndr), così come agli altri amministratori delegati Franz Watzlawick e Alexander Kirchmayr, per avermi dato l’opportunità di compiere questo passo. So che questa decisione non è stata facile per loro. Proprio per questo apprezzo particolarmente la loro comprensione, la loro fiducia e il loro sostegno».

«Lascio la Red Bull – conclude Klopp – con la convinzione che l’organizzazione calcistica globale sia in una posizione eccezionalmente favorevole e abbia un futuro di successo davanti a sé. Ricorderò questo periodo con grande orgoglio e profonda gratitudine, soprattutto per la collaborazione con il team calcistico globale guidato da Mario Gomez e Florian Scholz. Auguro a tutta la squadra e a tutti coloro che ne hanno fatto parte un continuo successo e il meglio per il futuro».